Alfredo Casero: "Marcelo Tinelli sólo puede ser presidente de Titanes en el ring"

El humorista Alfredo Casero subió un video a sus redes sociales para cuestionar la posible incursión de Marcelo Tinelli en la política y la candidatura del economista Roberto Lavagna, de cara a las elecciones de octubre.



Un día después del almuerzo que mantuvieron el conductor televisivo y el ex ministro de Economía en Le Parc, Casero fue irónico y crítico con la hipotética alianza. "Es increíble que saquen de la galera a Tinelli. No podemos seguir bancando a gente que tiene ganas de jugarse una ficha... No somos boludos", comenzó el actor.



Con todo humorístico, Casero redobló la apuesta contra Tinelli: "Puede ser presidente de Titanes en el Ring. Está preparado para eso". Y agregó: "Lo que están haciendo es llamar a un tipo de la televisión y toman como idiota a la gente, creyendo que va a votarlo porque lo ve en la tele".



"A mí no me importan los partidos, me importa la Argentina. Me preocupa que tengan en la cabeza que llamando a Tinelli la gente va a votarlo. ¿Por qué no presentamos a (Sergio) Lapegüe? ¿Quién no lo quiere? Es un tipo querible", continuó.

A bordo de su auto y filmado con su propio celular, el actor también criticó con dureza a Lavagna: "Lo ponen como si fuera un campeón. Ese sí, pobrecito. El que se pegue ahora a Lavagna va a quedar quemado. No se dan cuenta de que gracias a Twitter la mentira tiene patas cortas. Se han quedado atrás en el tiempo. Actúan como si fueran peronistas viejos".



En este sentido, les pegó a Sergio Massa y a Daniel Filmus. "Lo bueno es que salió Massa a pedir la escupidera porque no lo quieren ni los peronistas. Nadie lo quiere. Son muñecos que ponen los mismos peronistas, pero después te cagan. Se cagan entre ellos", dijo sobre el líder del Frente Renovador. Y en cuanto a Filmus, dijo con humor: "Tiene que ser el presidente del Italpark".



Por último, Casero ratificó su apoyo a Mauricio Macri: "Yo voy a votar a Macri y también voy a votar a toda la lista que saque de los escaños a esta gente que está dándole fueros a una persona que encima quiere ser presidente de la República". Se refería así a Cristina Kirchner, actual senadora y posible candidata presidencial.



Si vuelve el kirchnerismo, Casero ve un futuro alarmante: "Estamos ahí de terminar como Venezuela. Porque nunca la van a poder sacar".