Cada vez más restaurantes cobran un recargo por compartir los platos

El Gobierno porteño admite que no es una medida ilegal, pero los consumidores lo consideran un abuso. Los restaurantes lo consideran adecuado

En los últimos años, cada vez más locales gastronómicos están utilizando el abono de un recargo a los consumidores que comparten el plato. Esto significa que cobran un precio diferente para los mismos productos, según cuántas bocas vayan a ingerirlos.

Y ante un público cada vez más propenso a dividir porciones por la crisis económica, esta práctica se está instalando cada vez con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires.

Los recargos varían de entre $40 hasta $100 de adicional y pueden encarecer el valor de las porciones hasta el 40%, según informa Clarín.

Si bien el Gobierno porteño dice que no es una medida ilegal, para los consumidores se trata de un abuso, más en tiempo en donde el bolsillo está más castigado y el consumo está en baja.

En algunas oportunidades, se realiza en locales que no cobran servicio de mesa. Otras veces, se dan las dos prácticas. Y en casi todos los casos esta cláusula aparece avisada en los menús, pero en letra chica, por lo que muchos clientes terminan sorprendidos cuando les llega la cuenta.

Por ejemplo, en la carta de una parrilla de Palermo, dice: "Los platos que se compartan tendrán un recargo de $80".

"Estos cobros surgieron ante la disminución del consumo. Se han naturalizado y no siempre está claro con qué criterio se realizan. Hay locales que los aplican incluso cuando lo único que se comparte es la entrada, y luego cada uno pide un plato principal, algo que es costumbre para muchos", comentó a Clarín Claudia Collado, presidenta de Acción del Consumidor (Adelco).

Para muchos clientes esta práctica es abusiva. Sin embargo, según la Cámara de Restaurantes de la Ciudad es una medida aceptable. "No me parece inadecuado cobrar recargos por compartir plato, siempre que se le avise eso claramente al cliente y que lo que se cobre sea razonable, sin desvirtuar el valor del plato", explicó Verónica Sánchez, presidenta de la entidad.