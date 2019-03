Abogado de Cristina, cargó contra Feinmann por sus críticas a Florencia Kirchner: "Das mucha pena"

Gregorio Dalbón respondió las declaraciones del periodista y le dijo: "Quizá estés enfermo de odio pero no voy a burlarme de tu enfermedad"

Tras conocerse el viaje de Cristina Kirchner a Cuba para acompañar a su hija Florencia -quien sufre una afección llamada linfedema y que se encuentra imposibilitada de viajar-, el periodista Eduardo Feinmann realizó un fuerte editorial. Esto le valió una severa respuesta de parte de Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex mandataria.

"Según la madre, Florencia se enfermó por la persecución judicial y por ser la hija de Néstor y Cristina", comenzó el conductor de A24.

Y enseguida estalló: "¡Falso! Si tiene un perjuicio en su salud es porque era socia, con acciones, en una de las empresas en la que se lavó dinero. Y después era directora y cobraba su sueldo y participaba en otra empresa, también lavadora de dinero".

Luego, Feinmann agregó: "A mí me da la sensación que lo que está perjudicando el estado de salud de la señora Florencia Kirchner se llama ‘sindrome de no fueros’ o ‘cagasus de ir presus’. Me parece que tiene más que ver con eso que con otra cosa".

La reacción de Dalbón, quien ya tuvo importantes discusiones con Feinmann, no se hizo esperar.

Mediante su cuenta de Twitter, el letrado lanzó un duro mensaje a Eduardo Feinmann.

"Entiendo tu trabajo y tu pensamiento retrógrado. Burlarte de la enfermedad de la hija de Cristina es muy triste y desafortunado. Das mucha pena. No sabes lo qué haces. La vida es bella. Quizá estés enfermo de odio pero no voy a burlarme de tu enfermedad. No soy tan miserable", disparó.