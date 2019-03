Violenta agresión de un taxista a una mujer que conducía un Uber

Los "Caza Uber" atacaron a una mujer que realiza viajes mediante esa aplicación. Esta vez el atacante, un taxista, bajó de su auto con un arma y le disparó al parabrisas trasero del vehículo.

Ocurrió frente al Hospital Militar, a metros de la Avenida Luis María Campos, en el barrio de Palermo. Silvia, amiga del periodista deportivo Gonzalo Bonadeo, dejó a una pasajera después de un viaje de pocas cuadras cuando el parabrisas trasero de su Chevrolet Agile estalló.

Anoche. Zona Luis Maria Campos. Palermo. Un señor se bajo de un taxi y le disparo un tiro al auto de una amiga que trata de bancar su casa (y a su hija) laburando de chofer de Uber. No me expliquen lo que ya se. A LOS TIROS!!!! (Sicarios de redes, no leo mensajes) pic.twitter.com/FkiUR1HxMU