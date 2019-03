Alberto Fernández cuestionó el video que Cristina Kirchner grabó sobre su hija Florencia

El dirigente peronista se molestó por la repercusión. "Argentina se discuten las formas del video, en vez de discutir el contenido", indicó

El dirigente kirchnerista Alberto Fernández se refirió este domingo al video que grabó Cristina Kirchner en el que reveló el estado de salud de su hija Florencia. Cuestionó la edición y aclaró el momento en que fue grabado. Además, apuntó contra el juez federal Claudio Bonadio por demorar la autorización judicial para que la ex presidenta pueda viajar a Cuba a ver a su hija.



"El video surgió porque Cristina notificó que tenía que salir del país y que debía viajar por la situación de su hija. Hizo el pedido una semana antes a cuatro tribunales y todos dijeron que si. Pero hubo un triubunal que no decía nada y era el de Bonadio", sostuvo.



En esa línea, explicó que "Cristina viajaba a las 4 de la mañana y a las 11 de la noche todavía no sabíamos nada" y que "recién a esa hora hizo saber su autorización a través de los medios". "En ese contexto y en esas condiciones ella grabó un mensaje a la medianoche", indicó en una entrevista con la radio La Once Diez.



Fernández dijo que en el video "habla una madre indignada, que advierte que hay un juez que esta usando a su hija como rehén". Luego, agregó: "Dejó un mensaje grabado. Alguien lo editó. Le puso música e imagen".



"Si me preguntan si me gustó la imagen y la música, la respuesta es no. Dejó un audio para que suban a las redes y los expertos lo convirtieron en eso", afirmó, en referencia a la grabación que hizo circular el equipo de comunicación de la ex presidenta pocas horas después de que tomara el vuelo hacia Cuba.



El dirigente K dijo que en "Argentina se discuten las formas del video, en vez de discutir el contenido", al tiempo que se refirió a la salud de Florencia Kirchner y aseguró que la joven tuvo que viajar "en medio de versiones sobre una posible detención".



"Florencia viaja angustiada a Cuba, con todo el estrés que eso le generó. El estrés le produce una enorme baja de defensas y este problema linfático que tiene se potencia con la baja de las defensas", explicó Fernández.



"Florencia viaja sola. Empieza un curso y no puede continuarlo por la dolencia que tiene y que no la deja caminar ni estar sentada. La obliga a estar en reposo permanentemente. En ese momento la llama a la madre porque el día que tenía que volver, no puede. Los abogados piden que se le extienda el permiso para estar en Cuba porque no la dejan volver. No podía soportar 8 horas arriba del avión", resumió.



La hija de la ex presidenta procesa en la causa Hotesur y Los Sauces. Alberto Fernández hizo hincapié en la segunda causa y aseguró que "Florencia nunca tomó una decisión porque todos los hechos que se le imputan a esa sociedad ocurrieron antes de que ella ingrese".