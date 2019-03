Video: Milei hizo llorar a Sol Pérez en su debut como panelista y lo echaron del programa

La discusión surgió por un debate político en el que el economista volvió a ningunear a la exchica del tiempo. La conductora lo invitó a retirarse

El debut de Sol Pérez como panelista en el programa de Net TV Las Rubias, conducido por Marcela Tinayre, no fue como lo esperaba.

Lo que sucedió es que el primer invitado de la jornada fue el economista Javier Milei, con quien la exchica del clima ya había tenido un fuerte cruce al aire semanas atrás.

Y en esta oportunidad, las cosas también terminaron mal: Sol Pérez llorando y Milei echado del programa.

Esta vez, la discusión surgió por un debate político en el que el economista volvió a ningunear a la panelista.

"Los kirchneristas proponen acelerar el camino hacia Venezuela. Si lo queremos hacer, bárbaro. Pero todos sabemos que termina mal", señalaba Milei cuando lo interrumpió Sol Pérez y dijo: "¿Por qué ir a los extremos y no buscar un país en el que les den posibilidades a los que menos tienen? Lo único que vamos a hacer es que la gente sea cada vez más pobre".

Frente a esto, el economista le reclamó si tenía en claro el sistema que estaba proponiendo: "Tiene el 25% de pobres, que es lo que dicen los datos. ¿Necesitás que los muestre?".

A lo que la panelista respondió que "con datos no se hace nada". "Entonces discutimos percepciones. Entonces con la percepción de Maradona, Venezuela es un oasis y Cuba es fabuloso. Si vamos a discutir cuestiones románticas… No es lo mío", sentenció Milei.

Así siguió subiendo de tono, con la incorporación de otros panelistas, hasta que Sol Pérez dijo que "Para él todos los gobiernos van a ser un desastre porque hay Estado. Cuando no haya Estado vamos a estar muy bien".

"Mis opiniones son mías, las puedo dar yo mismo, no necesito que seas mi intérprete. Ni sabés de las cosas que hablo", respondió Milei.

El ida y vuelta continuó hasta que la conductora Marcela Tinayre le dijo que tenía que "ser caballero y escuchar lo que te dice una mujer", y pasó a la cocina del estudio para aplacar los ánimos.

Sin embargo, la pelea seguía de fondo, e incluso se escuchaban los reclamos por los tweets que le hacía la panelista al economista. En un momento la conductora

Finalmente, la conductora dijo: "No me gusta y te voy a decir algo, honestamente (a Milei). Me sorprende de vos que a una participante, a una co-conductora, a una mujer que es el primer día que está hoy termine en esta situación casi llorando. Porque lo que leí, lo tuyo… es sumamente agresivo".

Con lágrimas en los ojos, Sol Pérez dijo que iba a retirarse, pero Tinayre lo evitó y le dijo a Milei "gracias por haber venido, fue un placer y seguimos hablando otro día de economía". El economista se levantó y se retiró del estudio.