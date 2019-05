Alberto Fernández: "Nunca pensamos en dejar de pagar la deuda"

"Lo que Macri dice es pueril porque nada es más destructivo para la Argentina que el macrismo en el poder", disparó, y cuestionó al Gobierno

Luego del anunció que hizo Cristina Kirchner en el que lanzó su candidatura a la vicepresidencia y dijo que el líder de la fórmula será Alberto Fernández , el exjefe de Gabinete habló con Página 12 y se refirió a quienes criticaron la propuesta electoral.



"Lo que Macri dice es pueril porque nada es más destructivo para la Argentina que el macrismo en el poder", disparó, y cuestionó que el Gobierno "generó un estrago financiero" por el que "es muy posible que la Argentina caiga en default".

"Debemos abordar el tema pero nosotros nunca hemos pensado en dejar de pagar la deuda o dejar de cumplir las obligaciones. La historia cuenta que vinimos a pagar las deudas que siempre tomaron otros", aclaró.



Sumado a esto, al hablar sobre la comparación con la fórmula 'Cámpora al gobierno, Perón al poder', lanzó: "Ni Cristina es Perón ni yo soy Cámpora y Cristina lo sabe porque un día renuncié y estuve diez años confrontando políticamente".



Recalcó: "Soy el mismo Alberto Fernández que elogiaban cuando la cuestionaba a Cristina. Ahora que me acerco me han convertido en un demonio para ellos pero no es mi problema. Es un problema de ellos que deben resolver con un psicólogo". Tal como destacó, aún hoy sostiene ciertas críticas de cuestiones que sucedieron durante el mandato de Cristina, pero aclaró que "en los grandes postulados" coinciden.

Te puede interesar Ganó 280 millones de pesos acertando los seis números del Loto y contó qué hará con el dinero





Según él, la decisión que tomó la senadora "habla muy bien de ella" porque "tenía todas las condiciones para llegar a la presidencia y para competir", pero optó por acompañarlo: "No siempre en la historia se dan casos de alguien que puede llegar al poder deje ese lugar, en este caso en favor mío". Para él, esto es señal de la "generosidad" de la exmandataria que priorizó lo que creía que era "mejor para el proceso colectivo".



En línea con esto, destacó el cambio que hizo su compañera de fórmula. "Cristina se cansó de dar pruebas de que hay otra Cristina que no es una Cristina con nuevas convicciones sino que es más madura". Así, Alberto Fernández reveló que ella lo eligió porque consideró que él "tenía un mejor diálogo con muchos sectores y podía ayudar más que ella al frente de la fórmula".



"Las lecturas son muchas, están los que hablan de que viene una etapa del Nestorismo y los que dicen: Ganó el kirchnerismo moderado. Lo único que tiene que ganar para adelante es el compromiso de sacar adelante las cosas como lo hicimos en el año 2003 con Néstor", opinó.

Te puede interesar Furor en las redes sociales: Estallaron los memes tras la decisión de Cristina Kirchner





El ahora candidato a Presidente contó que, con Cristina, no se veían desde diciembre de 2017 pero que, con el reencuentro, pudieron recuperar la confianza y la amistad. "Me emocionó mucho el ofrecimiento", confesó, y recordó que su vínculo era tal que "los pingüinos" le decían que "era un Cristino".



El ex jefe de Gabinete dijo que lo que sucedió con su relación "fue muy cruel" y que, por eso, él "no la pasó bien" durante el período en que permanecieron alejados. "Todos hicieron la lectura del reencuentro político y nadie hizo la lectura del reencuentro humano", cuestionó, y agregó que se emocionó al ver el video en que Cristina hizo el anuncio, y le dijo: "Gracias por la amistad que pudimos recomponer".



Además, contó que definieron la fórmula el miércoles y que hicieron "un pacto de silencio". "Fueron dos días larguísimos. Me sentía muy mal con muchos amigos y compañeros porque les tenía que hablar como si nada iba a pasar y estaban pasando cosas, como diría Macri", bromeó.



Fernández contó que, cuando ella le hizo la oferta, él le pidió que lo pensara porque "estaban dadas todas las condiciones para que ella lo sea". Según narró, él le dijo: "Hicimos un trabajo durante todo este año y medio que te volvió a poner en carrera", y ella respondió: "Es todo ese trabajo que hicimos lo que me da la libertad de hacer lo que estoy haciendo".



En relación con esto, sostuvo que "ella es el centro de la política argentina" y que, por consiguiente, le parecieron "delirantes" las ideas de sacarla del escenario político. "Nada hubiera sido gobernable sin Cristina en el centro de la decisión", definió.



Alberto Fernández contó que desearía que Sergio Massa se sume a su propuesta. "La decisión es de Sergio. Le hemos abierto todas las puertas para que venga y participe. Si quiere una PASO, que venga. La verdad es que yo tengo el íntimo deseo de que eso ocurra".

Te puede interesar ¿Qué dijo Ricky Sarkany luego de que lo acusaron de colgarse de la luz?





Al ser consultado sobre el deseo que tiene Daniel Scioli de competir en una PASO, dijo: "Me parece absolutamente legítimo que él quiera hacerlo. Le tengo un gran cariño, mucho respeto y somos amigos más allá de esto. Sabe además que no estaba en mis planes competir con él".



Por su parte, al hablar sobre Roberto Lavagna hizo énfasis en la grieta que divide a la política argentina. "Como es una cosa bipartida los espacios del medio desaparecen. Me parece que a Lavagna que es un hombre muy preparado, muy capaz, le va a costar muchísimo poder llegar".



Además, habló del reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti , y dijo: "Quién no quisiera que El Gringo y su gente formen parte de este proyecto representando lo que representan, que es Córdoba". "Estamos en un tiempo en el que si no nos convencemos de que la suma de las partes hacen el todo que necesitamos, vamos a tener un problema", señaló el candidato a Presidente, y remarcó: "Gracias a Dios lo que más celebro es que la que más lo entendió fue Cristina".



Finalmente, al hablar sobre Clarín dijo que el medio practica un "periodismo de guerra". "A esta altura parecen esos japoneses que en una isla no se enteraron que la Segunda Guerra terminó", dijo, y agregó: "Confío en que, poco a poco, podamos ir limando asperezas no para que ellos escriban lo que nosotros queremos sino para que entiendan que la Argentina también necesita un cambio de ellos".





Según señaló, se deben construir "nuevas reglas de convivencia democrática" y se focalizó en los cambios que deben hacerse en los Servicio de Inteligencia y en la Justicia que, tal como dijo, debería obrar del mismo modo "para amigos que para enemigos". "Los actos de gobierno del Poder Judicial son las sentencias. Los jueces deben rendir cuentas de sus actos de gobierno", opinó, y concluyó: "A la gente se le puede mentir porque el Código de Procedimiento lo conocemos los abogados que hacemos derecho penal. Pero a la ley no se le puede mentir".