Quién es Fabiola Yañez, la novia de Alberto Fernández

La mujer que está en pareja con Alberto Fernández nació hace 38 años en Rosario, donde comenzó a trabajar en distintos medios de comunicación

Cristina Kirchner anunció que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que liderará su ex jefe de gabinete Alberto Fernández.



El hombre que intentará llegar al Sillón de Rivadavia está de novio con Fabiola Yañez, una periodista y actriz de alto perfil. La mujer nació hace 38 años en Rosario, donde comenzó a trabajar en distintos medios.



Tras conducir un programa para chicos, viajó a Buenos Aires, donde estudió periodismo y tomó clases de teatro. Ya en los medios porteños desarrolló una ascendente carrera, que la llevó a integrar el panel de Incorrectas -conducido por Moria Casán- así como también en un show de espectáculos en Canal 26. Actualmente se desempeña como columnista del programa Común y Corriente, por Radio 10.



En tanto que la novia de Alberto Fernández también tuvo un paso fugaz por la obra Entretelones, donde denunció a su compañero de elenco, Fabián Gianola. Luego de escuchar las acusaciones por acoso sexual de Fernanda Meneses y Mercedes Funes contra el actor, se animó a contar su experiencia: "Me di cuenta que yo misma estaba haciendo mal en no decir que me había sentido incómoda trabajando con él".

A continuación agregó: "Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di porque la verdad es que no lo conocía antes. Lo conocí en la obra. Me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho". Y cerró: "Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él".