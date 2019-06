Jorge Asís: "Si Cristina lanzaba su candidatura, no quedaba ni un dólar"

El analista político Jorge "Turco" Asís se refirió a la fórmula Fernández-Fernández a pocos meses de las elecciones presidenciales. Entre otros dichos, subrayó que si Cristina Kirchner era la candidata a presidenta de la fórmula "no quedaba ni un dólar".



"La doctora se mandó una jugada magistral, porque actúa como catalizadora de todos los espacios políticos, pero muy riesgosa también, porque la designación de Alberto es un mensaje a la moderación y es una explícita autocrítica. Me parece muy perfecto", dijo. Y agregó: "Si la doctora lanzaba su candidatura, no quedaba un dólar, y esto terminaba en la Asamblea Legislativa. Nadie lo dice pero había muchos que esperaban esa Asamblea Legislativa".



Ante la consulta de quién tiene el poder dentro de la fórmula, Asís respondió en LN+: "Los dos, son socios en esto. Ella se mandó una jugada casi genial pero no es ni deja de ser, está y no está". Se refirió entonces a Alberto Fernández como un operador político que no es un líder territorial ni un gran líder de concepto, sino un operador importante que tiene muy buenas relaciones con empresarios, con medios, "pero que cuestiona prácticamente todo lo que cuestiona mucha gente del kirchnerismo".

Al analizar la realidad argentina, el "Turco" disparó: "Al peronismo no lo parás con un déficit, el déficit es cosa de liberales y radicales". "No creo, sinceramente, que sea casualidad que esta especie de teoría del ajuste permanente y la utopía del ajuste que a veces quieren imponer no encante. La gente es bastante racional".



"No quiero asustar a nadie pero todos sabemos que no se puede pagar. Si no se va a pagar, ¿por qué somos tan cretinos y para quedar bien decimos: 'Vamos a cumplir'? Vos sabés que no vas a poder cumplir y que vas a tener que llamarlo a Nielsen e inmediatamente reestructurar. También tu acreedor sabe que vas a tener que hacer eso", cuestionó.



Además, el analista habló de Roberto Lavagna , y opinó que "se quedó en el último tramo". "Tuvo, después del verano, un mes donde prácticamente hegemonizaba lo que podía ser la alternativa y después se quedó", explicó. "Me parece muy bien lo del consenso pero cuando solamente se puede armar alrededor de su figura... Tenés que pensar que los otros también juegan".



Para Asís, el espacio lógico del exministro de Economía era Alternativa Federal, pero se preguntó: "¿Cómo lo bajás a Massa que hasta hace poco era el jefe político de Lavagna?".