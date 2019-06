Eduardo Costantini: "Voy a votar a Mauricio Macri"

El creador de Nordelta, Eduardo Costantini, dijo abiertamente que en las elecciones presidenciales de octubre próximo votará a Mauricio Macri porque con él "hay más república y un intento de división de poderes", si bien fue crítico del manejo de la economía ya que, según él, "el diseño del programa económico falló".



"Voy a votar a Macri; quiero decirlo porque me están retando. Hoy hay más república y una intención de división de poderes", afirmó Costantini en LN+.



De esta forma, el empresario se manifestó a favor de la continuidad del oficialismo, si bien dijo que hubo "errores importantes" en el manejo de la economía.



"El programa de Macri ha hecho cosas positivas, pero sí falló el diseño del programa económico. La idea fue salir hacia adelante con un Estado muy grande y altos impuestos. Fue una solución muy tentadora y vendedora, pero la inflación del doble o más desarticuló todo el programa", explicó.



En tanto, consultado acerca de qué puede pasar tras las elecciones si ganara la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, dijo que habría una "continuación del retraso relativo".



"Hemos estado 60 años desencontrados con una actitud política populista. La Argentina no ha vivido según sus recursos, con un Estado sobredimensionado, y no fomentamos la inversión. Somos más de consumo que de inversión y en el fondo tenemos que asumir la realidad. Es un punto muy interesante políticamente. Hay que ver qué resuelve el argentino: si el camino del sacrificio y enfrentar la realidad, lo que sería un cambio histórico, o volver a lo anterior con medidas de intervención aunque igual se pagaría la deuda con el FMI", analizó.



Por otro lado, se refirió al desarrollo de Nordelta y dijo que está atado a la macroeconomía. "Hoy viven allí 40.000 personas, pero va a llegar a tener 90.000 habitantes. Nos faltan un millón de metros cuadrados y desarrollar tres barrios. De acuerdo con la dinámica de la economía se irá absorbiendo esa oferta, yo calculo que en 20 años", vaticinó. También dijo que el ingreso del transporte público al barrio " es muy sano" y que el personaje de la Cheta del Nordelta es excluyente.