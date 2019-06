La revolución del litio: Jujuy se asoció con Italia para producir baterías en la Argentina

Esta industria del oro blanco dejará de ser puramente extractiva para convertirse en productora local de baterías a nivel mundial

La "revolución del litio", como le llaman algunos, ya está en marcha en la Argentina.

A la guerra silenciosa que vienen librando en los últimos años empresas de Japón, Corea del Sur, China, Australia, Estados Unidos, Canadá y Francia en el norte argentino se le agregará ahora un factor clave: esta industria del oro blanco dejará de ser puramente extractiva para convertirse en productora local de baterías a nivel mundial.



La semana pasada se constituyó la piedra angular de este revolucionario proyecto con la puesta en marcha de una fábrica que será gerenciada por la empresa Jujuy Litio, integrada por JEMSE (Jujuy Energía y Minería, Sociedad del Estado) y la compañía italiana SERI, que tiene una larga trayectoria en la fabricación de baterías de litio en Europa.



"La colaboracion entre la empresa italiana y la provincia de Jujuy es una iniciativa totalmente inovadora ya que permitirá la trasformación de un recurso natural, el litio, en un motor de desarrollo economico. Así, gracias al know how italiano el sistema productivo jujueno se integra en la cadena de valor internacional en un sector estragégico para el futuro de ambos países", expresó el embajador de Italia en Buenos Aires, Giuseppe Manso, quien inauguró en Jujuy este proyecto junto con el gobernador radical Gerardo Morales y el vicecanciller Gustavo Zlauvinen.



El proyecto en marcha es un emprendimiento público-privado que trabajará en coordinación con el Instituto del Litio para la incorporación de la tecnología especializada y la transferencia de conocimientos de todo el proceso del litio. Es decir, que a diferencia de las empresas extranjeras que hasta ahora se radicaban en Jujuy, Salta o Catamarca para extraer litio y llevarlo a sus países para la producción de baterías, en este caso la novedad es que las baterías se harán en Argentina.



No sólo esto: la empresa italiana que la producirá en Jujuy tendrá mayor exclusividad que los países asiáticos a la hora de ingresar las baterías a la Unión Europea, según Infobae.



Según datos oficiales de la Secretaría de Minería, se estima que ya hay una inversión de unos u$s2.000 millones en la Argentina en al menos 53 proyectos de capital extranjero. El mapa del litio argentino elaborado por el Servicio Geológico de Estados Unidos junto con el Servicio Geológico Minero argentino determinó que en Argentina hay unas 873.000 hectáreas disponibles de explotación de litio con 53 proyectos de extracción, de los cuales 27 poseen acuerdos de tenencia minera.



De esta manera, el proyecto italo-argentino que se acaba de inaugurar se convierte en una verdadera revolución ya que la Argentina dejará de ser un país con industria del litio extractiva para ser productor del material escencial para las baterías de celulares, automóviles eléctricos o electrodomésticos.



Según explicó el gobernador Morales, las etapas del proyecto de JEMSE y SERI contemplan el montaje de una planta piloto de ensamble de baterías de litio, la fabricación de celdas de la batería de litio y la producción de material activo, en base al material extraído de los salares jujeños bajo normas sustentables y amigables con el medioambiente.



"Ponemos en marcha este proyecto que ejecutaremos en Perico, que se caracteriza por su posicionamiento estratégico, a partir del nuevo aeropuerto, la zona franca, el ferrocarril, el parque industrial y las autopistas", enfatizó Morales durante el acto en el que se descubrió la placa basal de la obra.



Con la primera piedra de la planta de baterías de litio en Jujuy apuesta a la producción en un sector estratégico y desde el inicio se fijó una inversión total de 60 millones de dólares.



El acuerdo industrial que dio origen a Jujuy Litio SA, para el cual la fábrica aportó el 40% del capital, establece que el gobierno provincial proporcionará a la fábrica mixta exclusivamente el 5% del carbonato de litio producido en Jujuy.



El desarrollo de este emprendimiento en Jujuy tiene una razón de ser clave: esta provincia se encuentra ubicada en el centro del denominado "triángulo de litio" (noroeste de Argentina, norte de Chile y Bolivia), donde el 85% de este elemento químico se concentra en todo el mundo.



"Se espera que el carbonato de litio se procese localmente con valor agregado, para ser comercializado en Argentina y otros mercados, con grandes beneficios en términos de creación de nuevos empleos", dijo el embajador Manso a Infobae.



En tanto, el gobernador Morales recordó que en Jujuy "se produce carbonato de litio de máxima pureza y la mejor calidad" y precisó que este elemento "es sometido a un proceso industrial complejo, el cual no se desarrolla en muchos lugares del mundo. El material resultante es aplicado a la fabricación de celdas de baterías y el proceso se completa en la planta de ensamble de baterías".



Por otro lado, el embajador italiano dijo que este convenio significa "renovar el compromiso entre Italia y Argentina uniendo lo público y lo privado. Desarrollaremos una producción dirigida no solo a Argentina sino también a otros países". Manzo dijo que está "muy orgulloso" por el acuerdo, ya que "esta inversión es como un hijo concebido en la embajada fuertemente deseado por ambos países, y esperamos verlo crecer rápidamente y con salud, al igual que la relación de los dos países".



A la vez, el vicecanciller Zlauvinen destacó que "el gran desafío es compartir la complementariedad entre nuestras sociedades para que estos proyectos generen lugares de trabajo de calidad en toda la Argentina".



En relación al proyecto, el vicecanciller destacó la necesidad de buscar una alternativa a los combustibles fósiles con energías más limpias como el litio. "Hay que ver cómo utilizamos esto para poder salir al mundo y ser competitivos. Este evento es un punto de quiebre de lo que Jujuy puede hacer", finalizó Zlauvinen.



Para tener una idea del tamaño de semejante negocio, con la extracción anual de litio de la Argentina un país como Japón puede producir cerca del 50% de las baterías para teléfonos móviles y artefactos eléctricos a nivel mundial.



Hay otro dato clave que explica esta guerra silenciosa de capitales extranjeros que se lanzó en el norte argentino por la exploración y explotación de litio: Bolivia nacionalizó sus reservas y no deja que haya inversión extranjera en este producto valioso mientras que Chile limitó en los últimos años las licencias de explotación del "oro blanco" en la zona cordillerana. Así, la Argentina se convirtió en la meca elegida para las empresas extranjeras.



Además, desde la Secretaría de Minería de la Nación, estiman que la minería de litio recibirá hasta 2019 más de u$s700 millones inversiones con la concreción de proyectos tan sólo en Jujuy y Catamarca. Allí hay que agregar la fuerte inversión que se dio en los últimos años en Salta por más de u$s400 millones.



En esta batalla por acceder a los pliegos de exploración y explotación de litio intervinieron en los últimos años capitales de Japón, Corea del Sur, China, Australia, Estados Unidos, Canadá y Francia.



El secretario de Minería de Jujuy, Miguel Soler, explicó a Infobae que "luego de muchos años de ausencia de normas se decidió conformar la Mesa de Litio que contemplará un protocolo de buenas prácticas en la explotación de este producto".



Entre algunas de las nuevas reglas de juego que impondrán Catamarca, Jujuy y Salta en esa Mesa de Litio figuran nuevas exigencias de protocolo ambiental para las empresas, estudios anuales de balance hídrico y una redefinición de las pautas de otorgamiento de licencias de explotación comunes. Las regalías que se quedan las provincias en este producto es del 3% de la boca de mina. Esto no se modificará al menos por ahora.



Como contrapartida, se prevé un fuerte avance en la competitividad de las compañías mineras tras la sanción de la devolución anticipada de IVA a las firmas del sector, como propone el capítulo tributario de las reformas propuestas por el gobierno nacional



Se estima que hoy se obtienen 12 mil toneladas de litio al año, pero hay proyectos en marcha para aumentar la producción a 60 mil toneladas/año. La apuesta del proyecto italo-argentino en Jujuy podría ser el puntapie para que la "revolución del litio" sea realmente una revolución con industria local y no sólo extractiva.