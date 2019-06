Según el Gobierno, el corte de luz masivo habría sido generado por una falla en el sistema de transporte de energía

A través de un comunicado, explicaron que la interrupción del servicio se produjo de manera automática y sin intervención humana

La Secretaría de Gobierno de Energía informó que el apagón masivo, que inició a las 7, habría sido por una falla del sistema de transporte desde Yacyretá. En un comunicado de prensa, las autoridades aclararon que el corte se produjo de manera automática, sin intervención humana. En tanto que desde Yacyretá indicaron que la falla se produjo en un ámbito ajeno a la entidad.



"La pérdida porcentual fue elevada dado el horario en el que se produjo, de baja demanda. El resto de los generadores no pudieron compensar las pérdidas", detallaron.



Según la Secretaría, el proceso para restablecer el servicio ya comenzó desde los puntos más fuertes del sistema, en las centrales hidroeléctricas Yacyretá, Chocón y Salto Grande. Desde Protección Civil Nacional habían adelantado que la recuperación total llevaría varias horas.



"Actualmente, desde la Central Hidroeléctrica Salto Grande (región litoral) se está restableciendo paulatinamente la red de transporte de alta tensión y se llegó a alimentar estaciones de la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Desde la misma central se alimenta parte de la demanda de Uruguay, que cortó junto con el Sistema Argentino", sostuvo el Gobierno en el comunicado.



Con respecto a las regiones Cuyo y Centro del país, se encuentran en proceso de normalización con las centrales hidroeléctricas Los Reyunos, Los Nihuiles y otras centrales térmicas de arranque rápido de la región. En Comahue, la recuperación se encuentra demorada debido a inconvenientes técnicos.



Mientras tanto, por la falla están suspendidos los subtes, los trenes y los semáforos. En esta línea, las autoridades le recomendaron a la población quedarse en sus casas porque "es riesgoso salir".



El apagón se registró a las 7.07 y afecta a casi toda la Argentina. La única provincia que no tuvo problemas de suministro fue Tierra del Fuego, ya que no depende de la conexión nacional.



La falla no solo se extiende en nuestro país, sino que también afectó a Uruguay. Desde la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de ese país tallaron que el desperfecto afectó a todo su territorio. En Montevideo, hay al menos 255 mil usuarios sin servicio.



El comunicado de Yacyretá



Frente a las noticias que aparecen en diferentes medios de comunicación, la Entidad Binacional Yacyretá informa que el origen del corte de energía eléctrica en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) fue generado a raíz de un evento en un ámbito que es ajeno a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica y cuyas causas aún no han sido identificadas.

La Central Hidroeléctrica está en condiciones de funcionamiento conforme a las previsiones para estos casos, y se han activado todos los mecanismos operativos vinculados a una circunstancia de esta índole.



Debe mencionarse que ante el mencionado evento en el SADI, producido a las 7:06 AM hora Argentina, los sistemas de protección de la Central Hidroeléctrica actuaron adecuadamente según lo previsiones técnicas. Actualmente se está en condiciones para la normalización del suministro de energía eléctrica desde la Central Hidroeléctrica, en función de las instrucciones operativas que se vayan recibiendo desde el Centro de Operaciones del SADI, referidos a la recuperación paulatina del Sistema Eléctrico Argentino.



Consecuentemente, la Entidad Binacional Yacyretá desmiente categóricamente que la falla se haya iniciado en las instalaciones de la Central Hidroeléctrica.