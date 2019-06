Detuvieron a Platini en París por la elección de Qatar como sede del Mundial 2022

El Fiscal Nacional de Finanzas de Francia ordenó el arresto del ex presidente de la UEFA "por actos de soborno activo y pasivo"

Michel Platini, ex futbolista y ex presidente de la UEFA, fue detenido este martes por la mañana en París por la supuesta corrupción en la elección de Qatar como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Ha quedado bajo custodia policial en los locales de la Oficina anticorrupción de la Policía Judicial en Nanterre.



El arresto se produjo en el marco de una investigación ordenada por la oficina del Fiscal Nacional de Finanzas (PNF) "por actos de soborno activo y pasivo", según informó el prestigioso medio francés Mediapart.



Qatar ha sido acusado de comprar votos en su intento de organizar la Copa del Mundo y un informe posterior del investigador independiente estadounidense Michael García descubrió una serie de negocios en los que quedaron implicados varios de los dirigentes más importantes del mundo del fútbol.



Platini, ​​de 63 años, quien fue titular del fútbol europeo entre 2007 y 2015, fue en su momento expulsado del fútbol por ocho años por violaciones éticas y debió pagar una multa de 2 millones de dólares cuando que envuelto en el escándalo de corrupción conocido como 'FIFA Gate'. Luego logró reducir su castigo a cuatro años, lo que significaba que podría volver a trabajar en el fútbol en octubre de 2019. De hecho, el año pasado había afirmado que pretendía volver a ser dirigente deportivo.



El propio ex futbolista francés admitió haber votado por la candidatura de Qatar en la votación del 2 de diciembre de 2010, y ya había sido escuchado como testigo en diciembre de 2017.



Además de Platini ha sido detenida Sophie Dion, una antigua asesora del ex presidente francés Nicolas Sarkozy, mientras que el ex secretario general del Palacio del Elíseo Claude Guéant ha prestado declaración bajo el estatus de "sospechoso libre", según informó el diario Le Monde.



Esta investigación por la que ha caído detenido Michel Platini se centra en la reunión que mantuvieron en noviembre de 2010 las autoridades qataríes con Sarkozy y Platini en el Palacio del Elíseo, a la que también asistieron Guéant y Dion.