Es falsa la publicación sobre Macri que afirma que fue elegido la persona más representativa de "América Hispana"

Circula una publicación en la que se que afirma que Mauricio Macri fue elegido como la "persona más representativa de América Hispana"

Circula en Facebook, Twitter y Whatsapp una publicación en la que se que afirma que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue elegido este mes en Nueva York, Estados Unidos, como la "persona más representativa de América Hispana" por una supuesta revista llamada "Intervieu".

El texto está acompañado de una foto donde se ve la cara del mandatario argentino en unas pantallas en la calle. Sin embargo, todo esto es falso: la imagen que se comparte es de una propaganda de la agencia Reuters que promocionó una entrevista que le hizo a Macri en 2017, en el marco del Latin America Investment Summit 2017, una convención de funcionarios que tuvo lugar en la ciudad norteamericana.



El posteo que compartió esta desinformación en Facebook fue compartido casi 8 mil veces, según los datos que ofrece el propio post, además recibió más de 400 reacciones. En Twitter tuvo más de 2500 retuits. También circuló por WhatsApp, y fue enviado al número de Reverso (+54 9 11 3182-3655) para que sea verificado.



La foto que se compartió como si fuese actual es vieja: fue tomada en 2017 y se trata de una publicidad. Ese año se realizó en Nueva York el Latin America Investment Summit 2017, una reunión de altos funcionarios que se celebra en los Estados Unidos. En ese contexto, la agencia de noticias Reuters realizó una serie de reportajes con los mandatarios, entre los que estaba Macri. La promoción de esa entrevista es lo que se ve en las pantallas, no una supuesta elección de Macri como "la persona más representativa de ‘América Hispana’".



En la propia imagen donde está la cara de Macri se puede ver que las fechas de la pantalla hacen referencia a 2017 y a la conferencia que se realizó los primeros días de agosto de aquel año. Además, se puede ver que la publicidad se refiere a la agencia Reuters y no a una supuesta revista llamada "Intervieu".



Esta desinformación afirma que quien habría decidido nombrar con ese "premio" al Presidente fue la revista "Intervieu". Sin embargo, no existe una revista norteamericana con ese nombre: la única publicación con un nombre similar a ese es una revista española española que dejó de publicarse en 2018.



En los Estados Unidos existió una publicación con un nombre similar llamada Interview. En este otro caso se trató de una revista cultural fundada por el artista Andy Warhol y que también dejó de salir el año último.



Ninguna de las dos revistas publicaron artículos sobre Macri y su Presidencia, de acuerdo con un relevamiento de Reverso.