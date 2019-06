"A mí me inventaban amantes y otras parece que son hadas virginales"

La candidata a vicepresidente del Frente Todos apuntó contra Vidal y Macri, hizo una tibia defensa de Moyano y lanzó provocadoras frases sobre su íntimidad

Como parte de su gira de presentación de "Sinceramente", Cristina Fernández de Kirchner aprovechó el feriado por el Día de la Bandera para llevar su libro a Rosario. La candidata a vicepresidente del Frente de Todos dio una charla en la que entre otras cosas se refirió a su prócer favorito, y lanzó una frase que sorprendió y generó las risas de los presentes: "Yo hubiera sido amante de Manuel Belgrano".



"Fue un economista y fue un apasionado en su vida", apuntó la ex mandataria en una parte de su su acto proselitista en el Teatro Metropolitano. "No sé si hubiera podido ser la esposa (del prócer) porque a éste no lo casaba nadie. ¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma...", añadió Cristina y arrojó su provocadora opinión: "Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio".





Luego, tal vez entendiendo el tamaño de su declaración, se atajó: "Ya sé las críticas de mañana: 'miren lo que dijo de Belgrano, qué enseñanza para los chicos...'", concluyó tras recibir una fuerte ovación de sus militantes.

La expresidenta también habló sobre la vida privada , sin nombrarla, apuntó contra la gobernadora bonaerense de Cambiemos, María Eugenia Vidal.

"A mí me inventaban amantes y otras parece que son hadas virginales", dijo mientras comparaba la vida de una viuda como ella y otras mujeres divorciadas. Y aclaró que estaba hablando de "dirigentes que no son del campo popular".

Críticas a Macri y tibia defensa a Moyano

La expresidenta apuntó también contra el presidente Mauricio Macri, quien en el acto por el Día de la Bandera frente a los niños de una escuela primaria, descargó toda su furia contra el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, a quien tildó de "mafioso".

Cristina se preguntó además si "era necesario, rodeado de chiquitos, insultar a un gremialista", en referencia a las aseveraciones del presidente Macri que acusó a Hugo Moyano de "tener un comportamiento mafioso e ilegal".

La expresidenta recordó que Moyano "es el mismo que estaba" con Macri el "17 de octubre de 2015, cuando inauguraron un busto de Perón" en la ciudad de Buenos Aires, por lo que consideró que el jefe de Estado, "además" de tener "mal gusto", es "desmemoriado".



En clave de campaña, pidió "fijarse" cómo estaba el país el 20 de junio de 2015 y "cómo está hoy", tras lo cual apuntó: "Es una Argentina con infinitas dificultades más graves y profundas, porque de los problemas que teníamos, no sólo no resolvieron ninguno sino que los potenciaron a cifras exponenciales, y los que no teníamos volvieron a aparecer, como el desendeudamiento y la desocupación".

"¿A quién se le ocurrió firmar un 20 de junio? ¿lo hicieron a propósito?", insistió la exmandataria sobre el acuerdo rubricado con el FMI hace un año.

Esta fue la tercera presentación del libro de la ex presidenta que lo lanzó en la Feria del Libro en La Rural y hace diez días lo llevó a Santiago del Estero. Según trascendió, ésta sería la única manera en que Cristina se muestre en la campaña, en tanto Alberto Fernández será el encargado del resto de los actos y las visitas a los gobernadores.