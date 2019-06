Cristina Kirchner: "Yo hubiera sido amante de Manuel Belgrano"

En la tercera presentación de su libro, la candidata a vicepresidente del Frente de Todos se refirió al prócer con una provocadora frase

Como parte de su gira de presentación de "Sinceramente", Cristina Fernández de Kirchner aprovechó el feriado por el Día de la Bandera para llevar su libro a Rosario. La candidata a vicepresidente del Frente de Todos dio una charla en la que entre otras cosas se refirió a su prócer favorito, y lanzó una frase que sorprendió y generó las risas de los presentes: "Yo hubiera sido amante de Manuel Belgrano".



"Fue un economista y fue un apasionado en su vida", apuntó la ex mandataria en una parte de su su acto proselitista en el Teatro Metropolitano. "No sé si hubiera podido ser la esposa (del prócer) porque a éste no lo casaba nadie. ¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma...", añadió Cristina y arrojó su provocadora opinión: "Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio".





Luego, tal vez entendiendo el tamaño de su declaración, se atajó: "Ya sé las críticas de mañana: 'miren lo que dijo de Belgrano, qué enseñanza para los chicos...'", concluyó tras recibir una fuerte ovación de sus militantes.



Esta fue la tercera presentación del libro de la ex presidenta que lo lanzó en la Feria del Libro en La Rural y hace diez días lo llevó a Santiago del Estero. Según trascendió, ésta sería la única manera en que Cristina se muestre en la campaña, en tanto Alberto Fernández será el encargado del resto de los actos y las visitas a los gobernadores.



Por último cabe aclarar que esta no es la primera vez que Cristina hace público su "amor" por Belgrano. En 2013 afirmó sentir amor por el prócer de la independencia y aseguró que "hubiera tratado de seducirlo" de haber sido contemporánea.