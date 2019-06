Alberto Fernández negó un avance de La Cámpora en las listas y aseguró: "El gobierno lo armaré yo"

A horas de que hayan cerrado las listas, Alberto Fernández negó que La Cámpora se haya encargado del armado electoral de Frente de Todos. El candidato presidencial por ese espacio aseguró que la agrupación de Máximo Kirchner "solo ha cedido" en la confección de las boletas. Y sostuvo: "Tengo la tranquilidad de que al gobierno lo voy a armar yo".



En la medianoche del sábado, con el envío de las listas a la justicia electoral, se conocieron los ordenamientos en cada categoría en disputa en las próximas elecciones generales. Y la agrupación que encabeza Máximo Kirchner tuvo mucha presencia, tanto entre los candidatos a Senadores y Diputados nacionales como en las nóminas para las legislaturas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.



Sin embargo, en declaraciones radiales, Alberto F. negó que La Cámpora haya acaparado los lugares más importantes en esos rubros.



"Son lecturas, en algunos casos muy mal intencionadas", dijo sobre los análisis que dan como gran ganadora a esa agrupación. Y confió: "Yo tengo la tranquilidad de que el gobierno lo voy a armar yo, que es lo único que me preocupa como presidente".



"Creo que quienes confeccionaron las listas hicieron un gran trabajo. No sé por qué insisten en demonizar a La Cámpora, es una agrupación que reúne a muchos jóvenes, muchos de ellos muy valiosos. La Cámpora solo ha cedido. Tendrá en el próximo período legislativo la mitad de los diputados que tiene hoy", evaluó el ex jefe de Gabinete en el primer tramo del período kirchnerista.



Y agregó: "Muchos periodistas tienen posición tomada. Salvo una intendencia donde se abrieron PASO, no hay una intendencia en la que estemos nosotros donde se haya abierto una puja de poder. ¿Dónde está la presión de La Cámpora?"



Además, se opuso a quienes creen que Cristina Kirchner colocó a personas de su extrema confianza en posiciones claves.



"Cristina es una líder muy fuerte que ha tenido la enorme capacidad de que si mirás la boleta de Buenos Aires, dos de los cuatro cuerpos (Presidente y Diputados) están encabezados por personas que fueron muy críticos de ella. Y en Ciudad, pasa en tres de los cuatro apartados", dijo Fernández.



"Eso no lo quieren ver y quieren hacerle creer a la gente que La Cámpora predominó. Y la verdad que La Cámpora fue muy hábil en la construcción de las listas, cediendo mucho espacio a mucha gente que se acercó a la idea de que teníamos que hacer un frente muy amplio", cerró el candidato a presidente.