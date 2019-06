"Me impresiona la obsesión del gobierno por detonar mi candidatura"

José Luis Espert advirtió que no se bajará de la competencia presidencial y consideró que hay una "obsesión" del gobierno para que él se haga a un lado

El economista José Luis Espert advirtió este domingo que no se bajará de la competencia presidencial y consideró que hay una "obsesión" del gobierno para que él se haga a un lado. Pero aclaró que eso "no va a pasar".



Espert, que sufrió un golpe cuando el apoderado del partido por el que se postula se pasó al macrismo, se preguntó: "¿Tanto miedo me tenés Macri?". El precandidato del Frente Despertar manifestó que Macri "no es Churchill" y sostuvo que la administración de Cambiemos hizo "un desastre" en materia económica.



En declaraciones en A24, Espert manifestó que el sistema político quiere tratar de impedir el ingreso de una persona "que quiere cambiarlo. Pero no lo van a lograr". "Me impresiona la obsesión del gobierno por detonar mi candidatura", dijo.



El economista criticó al senador Miguel Pichetto que, como candidato a vice de Macri, sumó a las filas del oficialismo al titular de su partido, UNIR, Alberto Asseff. "¿Por qué no compiten? ¿No éramos plateístas? ¿Tanto miedo tienen?", se preguntó.





El Frente Despertar se conformó con UNIR y la UCEDE. Un fallo de la jueza electoral María Servini de Cubría puso en duda la continuidad del espacio en la semana. Pero Espert dijo este domingo que hasta ahora, la partida de Asseff no significa que el Frente Despertar se verá perjudicado, porque sólo se fue él, pero no el partido UNIR.