Mirazur, del chef argentino Mauro Colagreco, elegido mejor restaurante del mundo

Mirazur superó al restaurante danés Noma y al español Asador Etxebarri. Hubo otra sorpresa para la Argentina: una parrilla quedó en el puesto 34

El restaurante Mirazur, del argentino Mauro Colagreco y situado en Menton, en el sureste de Francia, fue coronado este martes como mejor del mundo, según la influyente lista 50 Best, seis meses después de obtener la tercera estrella Michelin.

Mirazur, tercero en la pasada edición, superó a la nueva versión del restaurante danés Noma y al español Asador Etxebarri, según el palmarés anunciado en una ceremonia en Singapur.

Central, del chef peruano Virgilio Martínez, mantuvo la sexta posición y se coronó mejor restaurante de Latinoamérica.

Colagreco ya se había convertido este año en el único chef extranjero con tres estrellas Michelin en Francia y en el primer argentino en lograrlo.

Es también el primer restaurante de Francia en obtener el número 1 de un ranking a menudo criticado por no apreciar la gastronomía gala.

Acompañado de su esposa brasileña Julia y del equipo del Mirazur, Colagreco subió al escenario ondeando una enorme banderola formada por cuatro banderas: la argentina, la brasileña, la francesa y la italiana.

"Esta bandera representa al Mirazur y una nueva manera de cocinar en Francia", señaló, celebrando los valores tradicionales de ese país: igualdad, fraternidad y libertad.

"Un año de locura"

Agradeció a Francia que le permitiera "expresarse" en la cocina, a Argentina, que le trae "los recuerdos de su infancia", a Brasil, que le ofreció el "amor de su vida" y a Italia, de donde procede la mitad de su equipo.

"Este ha sido un año de locura", dijo este argentino, de 42 años, haciendo alusión también a la tercera estrella Michelin por su restaurante, que abrió en 2006.

Situado en la frontera con Italia y con unas vistas espectaculares sobre el Mediterráneo, Mirazur ofrece una cocina inventiva con ingredientes locales, que proceden en gran parte de los cinco huertos que Colagreco cultiva.

El chef, que también tiene raíces italianas, ensalzó además la gastronomía, que es capaz de "cruzar todas las fronteras". Estas "solo existen en la mente de ciertas personas", agregó.

Nueva lista para los mejores

Mirazur era favorito para alcanzar la cima en esta 18ª edición, puesto que la lista publicada por la revista británica Restaurant cambió las reglas para que los primeros ya no puedan repetir y el número dos del año pasado, el El Celler de Can Roca, ya había sido coronado dos veces.

Este restaurante situado en Gerona (noreste de España), así como el primero, el italiano Osteria Francescana, pasaron a inaugurar entre otros templos gastronómicos la lista "The best of the best".

En los top 10 de este año, también figuran el Maido (10) de Lima, Disfrutar (9) de Barcelona y Mugaritz (7) de la localidad vasca de Rentería, en el norte de España.

Pujol, el establecimiento del chef Enrique Olvera en Ciudad de México, se consagró por su parte como el mejor restaurante de América del Norte, en el número 12.

Una parrilla, en el top 50

Colombia se estrenó en la lista de los 50 mejores del mundo, con el restaurante bogotano Leo (49), de la chef Leonor Espinosa.

El Quintonil en Ciudad de México se ubicó en el 24, Boragó en Santiago de Chile en el 26.

La parrilla Don Julio, ubicada en el barrio porteño de Palermo logró obtener el puesto 34.

Figuran además 4 restaurantes españoles: Azurmendi (14), Tickets (20), Elkano (30) y Nerua (32).

Paralelamente, la mexicana Daniela Soto-Innes acudió a Singapur para recoger su premio anunciado en abril como mejor mujer chef del mundo con su restaurante Cosme de Nueva York.

Emocionada, Soto-Innes hizo un alegato contra el ambiente en las cocinas de muchos restaurantes donde los empleados "no tienen voz".

"Como mujer mexicana al frente de un equipo diverso creo en la lucha diaria (...) contra la ignorancia y los prejuicios", clamó.

También el español establecido en Estados Unidos José Andrés recibió en mano el Premio Ícono por su contribución excepcional a la industria y su trabajo "motor de cambio".

El chef de Minibar en Washington dedicó el galardón a los "60.000 voluntarios" que en los últimos dos años participaron en sus campañas para distribuir alimentos a los necesitados en todo el mundo.

Aunque muy influyente, la lista 50 Best no está exenta de críticas, sobre todo por parte de chefs franceses, que la consideran menos rigurosa que la guía Michelin y ven con sospecha a sus patrocinadores del sector alimentario.

Lista completa: los 50 mejores restaurantes del mundo

1. Mirazur (Menton, Francia)

2. Noma (Copenhague, Dinamarca)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, España)

4. Gaggan (Bangkok, Tailandia)

5. Geranium (Copenhague, Dinamarca)

6. Central (Lima, Perú)

7. Mugaritz (San Sebastián, España)

8. Disfrutar (Barcelona, España)

9. Arpège (París, Francia)

10. Maido (Lima, Perú)

11. Den (Tokio, Japón)

12. Pujol (Ciudad de México)

13. White Rabbit (Moscú, Rusia)

14. Azurmendi (Larrabetzu, España)

15. Septime (París, Francia)

16. Alain Ducasse au Plaza Athénée (París, Francia)

17. Steirereck (Viena, Austria)

18. Odette (Singapur)

19. Twins Garden (Moscú, Rusia)

20. Tickets (Barcelona, España)

21. Frantzén (Estocolmo, Suecia)

22. Narisawa (Tokio, Japón)

23. Cosme (Nueva York, Estados Unidos)

24. Quintonil (Ciudad de México)

25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen (París, Francia)

26. Boragó (Santiago, Chile)

27. The Clove Club (Londres, Reino Unido)

28. Blue Hill at Stone Barns (Nueva York, Estados Unidos)

29. Piazza Duomo (Alba, Italia)

30. Elkano (Getaria, España)

31. Le Calandre (Rubano, Italia)

32. Nerua (Bilbao, España)

33. Lyle’s (Londres, Reino Unido)

34. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

35. Atelier Crenn (San Francisco, Estados Unidos)

36. Le Bernardin (Nueva York, Estados Unidos)

37. Alinea (Chicago, Estados Unidos)

38. Hiša Franko (Kobarid, Eslovenia)

39. A Casa do Porco (San Pablo, Brasil)

40. Tim Raue (Berlín, Alemania)

41. The Chairman (Hong Kong)

42. Belcanto (Lisboa, Portugal)

43. Hof Van Cleve (Kruishoutem, Bélgica)

44. The Test Kitchen (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

45. Sühring (Bangkok, Tailandia)

46. De Librije (Zwolle, Holanda)

47. Benu (San Francisco, Estados Unidos)

49. Leo (Bogotá, Colombia)

50. Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza)