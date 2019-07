"Florencia Kirchner tiene una depresión muy fuerte, con acompañamiento psicológico y psiquiátrico"

Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de la hija de Cristina Kirchner, indicó que la joven tiene "no está bien y tiene un cuadro complejo"

Camilo Vaca Narvaja, ex pareja de Florencia Kirchner, expresó su preocupación ya que la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner que desde hace varios meses se encuentra bajo tratamiento médico en Cuba "no está bien" debido a un cuadro de depresión muy profunda.

Florencia Kichner, se encuentra en tratamiento desde marzo en el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas dependiente del Ministerio de Salud de la República de Cuba (CIMEQ), en La Habana.

"Florencia no está bien. Es un cuadro complejo que tiene un tratamiento y un acompañamiento psiquiátrico y psicológico", explicó Vaca Narvaja.

En declaraciones radiales, dijo que Florencia "no puede estar con Helena" y destacó lo grave que es "eso para una madre".

"Florencia tiene un linfedema que ya lo había tenido durante el embarazo, un cuadro de estrés postraumático y una depresión muy fuerte, que se agravó con toda la persecución judicial y mediática que vivió", confirmó el líder de la Agrupación Generación Patriótica.

Vaca Narvaja indicó que "es un tratamiento integral que le están haciendo que es de toda la semana".

Te puede interesar Para no perder un trabajo, se bajó Mariquita Delvecchio, la precandidata a jefa de gobierno porteño de Espert

Luego contó que no está internada, sino que se trata de un tratamiento ambulatorio: "Ella sale todos los días a la mañana y vuelve al mediodía a su casa a continuar con el reposo".

Florencia, de 28 años, está procesada por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces y en Hotesur junto a su madre y su hermano, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

"Lo que hizo este gobierno con Florencia pasó todos los límites", acusó Vaca Narvaja.

"Es muy doloroso ver cómo repercute en todo el plano personal, porque como decía Cristina, una cosa es que la ataquen a ella o a Máximo que tomaron una vocación política, pero Flor más allá de su militancia feminista, su compromiso y su sensibilidad social está lejos de tener esa vocación política y la sensibilizan mucho los ataques que recibe".

Sobre la fecha de alta de Florencia, Vaca Narvaja detalló que, "la decisión la tomará el equipo médico" y que la semana que viene viajará a verla.

Además contó que en este momento Helena está en Cuba con Cristina Kirchner, quien viajó en la madrugada del martes hacia la isla y permanecerá allí hasta el 10 de julio.