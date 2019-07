Antonio Laje tuvo un fuerte cruce con Fernando Iglesias: "Espero que nunca más seas diputado"

El diputado se refirió a la asistencia que Juan Carr y la Comisión de River Plate realizaron para las personas en la calle como "opereta kirchnerista"

El periodista Antonio Laje tuvo un fuerte cruce con el diputado nacional de Cambiemos Fernando Iglesias, quien dijo que la asistencia que estaba llevando tanto Juan Carr como la Comisión de River Plate para las personas que estaban en la calle era una "opereta kirchnerista".

Todo comenzó cuando el diputado contestó a través de las redes sociales a un tuit de Jorge Rial donde decía que "River abre sus puertas para que los que viven situación de calle no se mueran de frío. El fútbol hace lo que debería ser una obligación del @gcba. Vergüenza".

Frente a esto, Iglesias respondió: "Por si alguna duda quedaba de que era una opereta kirchnerista, se encarga de despejarla el canalla de Jorge Rial".

Te puede interesar Para no perder un trabajo, se bajó Mariquita Delvecchio, la precandidata a jefa de gobierno porteño de Espert

Esto fue solo el principio. El conductor de Intrusos no se quedó callado y siguió con el cruce.

"Para el mantenido estatal de @FerIglesias. Acá tenes tu opereta. La encabezó Juan Carr. Sos un miserable con todas las letras. Entiendo que dependes de la generosidad del contribuyente, pero nadie te pide que caigas tan bajo. Rajá de acá, Rafiki", le dijo en otro tuit, en donde sumó una foto de lo que estaba haciendo el club asistiendo a la gente.

A lo que Iglesias manifestó:"Hay lugar en los refugios y personal especializado en la Capital. Lleven el circo que armaron a La Matanza, Avellaneda y Lomas, o a Chaco y Formosa, donde se necesita. O seguí arrruinandole la vida a la gente, que es lo que mejor te sale, patán".

Tras estas idas y vueltas, el conductor de Buenos Días América, Antonio Laje, mostró estos mensajes en su programa y también dio su opinión al respecto, para lo que fue directo contra el diputado nacional: "Espero que nunca más sea diputado. Me guardo lo que pienso, mejor".