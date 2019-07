Denuncia de Martha Pelloni: "La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner"

La hermana, coordinadora de la Red de Infancia Robada, analizó el panorama electoral y advirtió sobre el retorno del kichnerismo

Martha Pelloni, una referente de las luchas sociales, advirtió sobre el retorno del kichnerismo al poder y cargó contra su principal agrupación: "La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Krichner".



Con más de 50 años como monja, aseguró que "nunca" dudó de su vocación y comentó su visión de la crisis socioeconómica que atraviesa la Argentina.

"Hay mucha pobreza, falta de trabajo. El tema crucial es el abuso intrafamiliar", manifestó en diálogo con Luis Novaresio en A24, y agregó que se está "perfilando para dar charlas educativas a familias, docentes, padres y alumnos sobre la educación integral para que no se produzcan estos abusos. "La ideología la pone cada uno, yo me resisto a las grietas", comentó.



De cara a las elecciones, expresó: "No voy a votar la corrupción, el narcotráfico, y voy a luchar para que todo el país tenga trabajo. Es una vergüenza que se haya despedido tanta gente". Y criticó la "ideología económica" de Mauricio Macri: "No anduvo, fracasó", dijo, aunque destacó la conformación de Juntos por el Cambio: "Veo bien lo de Pichetto (Miguel Ángel), es una puerta que se abrió y una esperanza".



Su visión más cruda y crítica de la realidad política la expresó cuando se le consultó sobre Cristina Kirchner. "Me da mucha pena, la considero una líder pero si hubiera estado en su lugar me hubiera retirado. El país necesita en estos momentos sentencias, no procesamientos. Si no curamos el mal en el cual hemos caído como Argentina es difícil que nos recuperemos como argentinos".

"No conozco sus intenciones e intereses pero se equivocó en poner de laderos a La Cámpora", agregó Martha Pelloni sobre la candidata a vicepresidente del Frente de Todos y cargó contra la agrupación ultra K: "El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente y La Cámpora hizo frente a esto con la droga. La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina".



La religiosa profundizó su acusación: "Lo viví en mi provincia, en Corrientes, me atrevo a decir que cuidado. Nos ha dejado el estigma de la droga, del consumo, del comercio".



"Tiene que haber un futuro mejor, que enriquezca a la argentina, pido que votemos con conciencia de no corrupción, no al narcotráfrico, idoneidad en los cargos políticos", manifestó con optimismo Pelloni y agregó: "Hay que consensuar, es cuestión de llamar, conversar, pedir opiniones a los distintos estamentos sociales. Vidal (María Eugenia) ha hecho bastantes cosas, ella pregunta, habla con la gente…", destacó la religiosa sobre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires en A24



Consultada sobre el Papa Francisco, Martha Pelloni destacó:"Soy amiga. No me preocupa que digan que es kirchnerista, que piense como quiera. El camino que ha iniciado, que es más que la política que podemos adjudicarle partidariamente, él está empeñado en el gran problema de la deshumanización. El Papa Francisco predica y vive la cultura del encuentro. Se necesitan actitudes para esa cultura del encuentro, la primera es la cercanía con el otro, con todos. Para ser cercano tengo que tener una segunda actitud: la de la escucha", concluyó.