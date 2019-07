Elisa Carrió: "En La Cámpora hay muchas personas adictas"

Tras la denuncia de la religiosa Marta Pelloni, Carrió soltó una serie de definiciones sobre el espacio político que lidera Máximo Kirchner

La religiosa Martha Pelloni encendió la mecha respecto del vínculo de La Cámpora con el narcotráfico, luego de asegurar que la organización K es el "brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner".

En este sentido, quien retomó los dichos de la monja fue Elisa Carrió, quien aseguró que dentro del espacio que conduce Máximo Kirchner hay muchos adictos.



​"No es toda La Cámpora… Hay gente y personas de La Cámpora que no solo tienen vinculación con el narcotráfico, sino que también hay muchas personas adictas. Pero no es toda La Cámpora. Esto de decir ‘La Cámpora‘ cuando yo digo corruptos digo Jaime, De Vido… todos me acusan porque personalizo, pero no se puede generalizar", afirmó la líder de la Coalición Cívica.



Carrió llevó el caso a las próximas elecciones e involucró al candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien despegó del tema. "Axel Kicillof no está en la droga. Y decir que está en la droga porque está en La Cámpora es una mentira. Ahora… Kicillof es que el entregó YPF", disparó.

Desde el kirchnerismo la voz que se hizo escuchar en relación a la consideración de Pelloni fue la de la diputada nacional de Unidad Ciudadana y precandidata a Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien advirtió que los dichos de la religiosa "puede tener consecuencias judiciales".



"La demonización a La Cámpora nos perjudica a todos porque ataca la posibilidad de un pensamiento crítico. Buscan que no salgamos a las calles y no seamos representativos de las consecuencias que generaron con sus políticas económicas y sociales y el ajuste que vinieron a llevar adelante en la Argentina", afirmó.