Mercedes Ninci, contra Alberto Fernández: "Ni en Cristina Kirchner vi algo tan violento"

La periodista habló sobre su tenso cruce con el candidato presidenciela Frente de Todos. "¿Dónde está el conciliador?", alertó.

Mercedes Ninci habló luego del tenso cruce que vivió con el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, en la puerta de Comodoro Py, luego de que el exjefe de Gabinete declarara como testigo por sus dichos sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán.

"Usted había dicho que al firmar el pacto con Irán, Cristina Kirchner había encubierto a los autores del atentado", le recordó la cronista y el Alberto Fernández explotó. "Además de escuchar, tenés que leer", le contestó él indignado.

"Yo lo que le quería preguntar a Alberto Fernández y él no quería contestar, yo le preguntaba por Cristina, porque él había criticado duramente a Cristina. Él para no pelearse con Cristina se peleaba conmigo", dijo Ninci en diálogo con Cada Mañana.

"No vi ni en Cristina esa cosa tan violenta que tuvo ayer. ¿Dónde está el conciliador? Imagínense con poder al conciliador. Me pareció sumamente violento", alertó la periodista.

Ninci reveló que Fernández le envió un mensaje pidiéndole disculpas, pero ella le exigió que las hiciera públicas. "Después a la tarde me mandó un mensaje muy largo donde me pedía disculpas y dice que no entendía dónde iba mi pregunta. Yo le respondí que yo lo perdonaba. Le pedí que las disculpas fueran públicas. Ahora me mandó otro mensaje. Se ve que se levantó caliente de nuevo".

"Lo perdono", cerró la periodista pero cerró: "Espero que no gane".