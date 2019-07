FaceApp: así se verán los políticos en el futuro

Es una aplicación que se ha puesto de moda en estos días. Muchos quisieron ver cómo serán los políticos en los próximos años. Aquí te lo mostramos

La aplicación FaceApp se vuelto de moda en estos días tanto en Argentina como en todo el mundo. Se trata de una app que permite agregar o quitar años del rostro de una persona en segundos.

Para ello, solo hace falta descargarla en el celular y subir una foto de la galería o tomarse directamente una selfie en el momento.

Su creador fue el ruso Yaroslav Goncharov, quien explicó que el sistema utiliza una forma de inteligencia artificial conocida como red neuronal para escanear el rostro y modificarlo según el filtro elegido.

Frente a estas explicaciones, la realidad es que muchos comenzaron a utilizarla no solo para ver cómo serán ellos dentro de unos años sino para imaginarse cómo se verían los políticos dentro de unos años o décadas.

Acá, te mostramos algunos:

