"Pindonga" y "cuchuflito": ¿qué significan las palabras utilizadas por Cristina Fernández?

Cuando la expresidenta utilizó estos términos para referirse a marcas que nadie conoce, abrió una polémica tanto empresarial como semántica

Cuando la expresidenta Cristina Kirchner presentó su libro Simplemente en un escenario marplatense señaló que, debido a las políticas del Gobierno de Mauricio Macri, la gente se ve obligada a comprar productos de "marcas que nadie conoció, la pindonga, el cuchuflito". Eso abrió una polémica no solo empresarial, sino también semántica.



Esas palabras, que la expresidenta usó para referirse a las pymes de distintos sectores que no integran los grandes grupos industriales del país, están desde hace tres días en boca de todos. En ambos casos se trata de viejas conocidas del castellano rioplatense, pero ¿qué significan en realidad?



Según la definición brindada por Google, "pindonga" es un nombre femenino de un coloquial despectivo que significa "mujer que está poco tiempo en casa y lleva una vida irregular o inmoral". En su Diccionario de la Lengua Española, la Real Academia brinda una explicación más acotada: "Mujer callejera". "Pindongo", por su parte, se refiere al varón "que lleva una vida irregular o inmoral".



Sobre "cuchuflito" no hay una definición oficial, informa La Nación, aunque según un Diccionario de Palabras del Uruguay, es un sustantivo al que "se lo usa para designar un objeto pequeño del que no se conoce el nombre o no se lo recuerda en ese momento. Sinónimo en ese sentido: perinola".



Más allá de las definiciones, las declaraciones despertaron amplio rechazo entre los dueños de varias pequeñas y medianas empresas del país que, en algunos casos, se sintieron denigrados por esos términos.

