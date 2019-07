"Pindonga" y "Cuchuflito": CAME se siente agraviada por las declaraciones de Cristina Kirchner

La entidad de pequeñas y medianas empresas salió al cruce de las declaraciones que realizó la expresidenta en una presentación de su libro

Luego de que la expresidenta Cristina Kirchner expresara públicamente que el mercado local se había llenado en los últimos años de marcas "pindonga" y "cuchuflito" -refiriéndose a segundas marcas o aquellas apuntadas a la base de la pirámide de consumo- a diferencia de lo que ocurría en su Gobierno, no fueron pocos los pequeños y medianos empresarios argentinos que respondieron en las redes sociales para defender a sus compañías.

Ahora le tocó el turno a Pedro Cascales, secretario de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) quien expresó su posición personal y también la de la entidad, en entrevista con LN+: "Nos cayó muy mal, nos sentimos casi que agraviados por esas palabras porque las pymes nos rompemos el alma para imponer un producto, una marca y llegar a una góndola".



Destacó que las medianas y pequeñas empresas conforman el 99% de las compañías del país y las que proporcionan el 70% del empleo.

"La mayoría de las pymes de la Argentina son 'Pindonga' y 'Cuchuflito'", remarcó el titular de CAME, y agregó que "casi el 50% de la economía privada de la Argentina son 'Pindonga' y 'Cuchuflito'; somos pymes".



Para Cascales es importante resaltar que "el hecho de que no sean marcas conocidas no quiere decir que sean marcas malas, sino que muchas veces las pequeñas marcas son premium".

Sumado a esto, resaltó que "muchas de las grandes empresas en algún momento fueron 'Pindonga' y 'Cuchuflito'".