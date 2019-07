Reino Unido: Boris Johnson es el primer ministro británico

Boris Johnson es el nuevo líder del Partido Conservador y será el próximo primer ministro británico. El anuncio del líder que reemplazará a la renunciada Theresa May en el cargo se anunció esta mañana en el centro de conferencias Queen Elizabeth II Centre, en el centro de Londres.

El nuevo líder del Partido Conservador será oficialmente jefe del Ejecutivo británico cuando sea invitado al cargo por la reina Isabel II.

Johnson, el rostro del referéndum del Brexit en 2016, obtuvo 92.153 votos de los miembros del Partido Conservador. Su rival, el ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, obtuvo 46.656 votos.

Theresa May formalizará su salida el miércoles.

Johnson, que fue el favorito siempre, competía con Hunt en un proceso electoral que había empezado en junio pasado tras el anuncio de dimisión de May por la imposibilidad de obtener la aprobación de Parlamento al plan acordado con el Unión Europea (UE) para la salida del Reino Unido.

En las últimas semanas, los 160.000 militantes "tories" votaron en unas primarias convocadas tras el anuncio de May.

Diez diputados "tories" se presentaron para la sucesión, pero Johnson y Hunt fueron los dos únicos que quedaron en la etapa final, una vez que los diputados conservadores celebraron una serie de votaciones para ir eliminando aspirantes.

El recién electo primer ministro británico agradeció vía Twitter: "Gracias a todos por el increíble honor que me han hecho", aseguró. Y agregó: "El tiempo para hacer campaña ha terminado y el tiempo para trabajar comienza a unir a nuestro país y partido, entregar Brexit y derrotar a Corbyn. Voy a trabajar a toda máquina para pagar su confianza".

Thank you all for the incredible honour you have done me. The time for campaigning is over and the time for work begins to unite our country and party, deliver Brexit and defeat Corbyn. I will work flat out to repay your confidence