Un periodista tildado de K cuestionó a Alberto F. y lo "fusilaron" en las redes sociales

Zlotogwiazda calculó cuánto costaría y si es posible cumplir con la promesa que lanzó el candidato sobre darle todos los remedios gratis a los jubilados

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que si gana las elecciones, los jubilados "no pagarán más medicamentos" y "mejorarán sus ingresos".

El periodista de C5N Marcelo Zlotogwiazda sacó las cuentas de lo que saldría cumplir con la promesa de campaña, reveló que le costaría al Estado unos $190.000 millones de pesos por año y sostuvo que es un costo imposible de cubrir para las arcas públicas.

Tras sus cálculos, los militantes kirchneristas salieron a matarlo en las redes sociales.

"En lugar de festejar lo que sería una medida inclusiva y que pondría fin a tanto sufrimiento (y muerte) de personas de la tercera edad en el país que vieron diezmados sus ingresos en los tres últimos años, entre la 'reparación histórica' y el recorte en la lista de medicamentos subsidiados, Marcelo Zlotogwiazda, casi histérico, acusó sin pelos en la lengua a Alberto Fernández de ser demagogo, haciendo un cálculo de lo que significaría esa medida para las arcas del Estado, no habiendole aclarado previamente (a él, pareciera) cómo la llevaría adelante", escribió uno de aquellos medios, quitando al periodista de su círculo de confianza.

"¿No creen que hubiera sido más serio y eficaz que diga cómo lo piensa financiar?", se preguntó y advirtió: "Sé a quién voy a votar, pero soy periodista y no militante", ante la ola de críticas violentas que recibió solo por haber sacado la cuenta.