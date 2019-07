El cómico Cuchuflito se colgó de la polémica de Cristina Kirchner: "Esto es como volver a vivir"

Cómo están las cosas, el actor dijo que busca lo más económico dentro de lo mejor. Y aseguró además que compra marcas del tipo "Pindonga"

La expresidenta y precandidata a vice, Cristina Kirchner, presentó su libro "Sinceramente" en Mar del Plata y aprovechó para criticar a Mauricio Macri diciendo que en los supermercados ahora solo se consiguen productos de segundas marcas "como Pindonga o Cuchuflito, que nadie conoce".



En los últimos días, pequeños y medianos emprendedores argentinos salieron a criticarla. Pero alguien faltaba: Cuchuflito, el cómico argentino que se ganó ese apodo tras su participación en el programa humorístico Telecómicos, que se emitió desde 1960 y hasta 1974 en los canales 11 y 13.



"El término viene de chanza, tomadura de pelo", contó Juan Díaz, el actor detrás de Cuchuflito, durante una entrevista con el programa radial El Exprimidor.



"Esto es como volver a vivir, es un revival. Yo tuve dos momentos de enorme popularidad que fueron Telecómicos y Calabromas. Esto es un poco revivir aquello. Lo que me pasó después de lo de Cristina es lindo, grato, me gusta", dijo.



Sin embrago, el actor aclaró: "Yo tengo patentada la marca. Es un título que me pertenece, así que van a tener que llamarme si lo quieren usar".



Por último, Cuchuflito contó que compra marcas Pindonga. "Como están las cosas, busco lo más económico dentro de lo mejor. No siempre los productos más caros son los mejores", dijo.