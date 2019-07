Juan Acosta coimeó a la policía mientras daba una entrevista en vivo: "Le di dos gambas "

El actor macrista daba una entrevista mientras manejaba. La Policía lo paró, le marcó tres infracciones pero lo dejó ir. El le dio $200 como agradecimiento

El actor macrista Juan Acosta protagonizó un polémico episodio mientras manejaba por la Ruta 2 y al mismo tiempo brindaba una entrevista radial con la FM 103.5 La Cielo.

Hablaba por teléfono cuando fue parado por una oficial de la Policía que trabajaba en el camino y le marcó que tenía las luces apagadas -es obligatorio llevarlas prendidas en la ruta-. Además, cuando le solicitó la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tampoco la tenía. Pese a que cometió tres infracciones, la agente se las "dejó pasar", según contó el humorista más tarde y hasta reveló que le pagó 200 pesos.

"Le di yo, no me mangaron eh, dos gambas para el café", aclaró minimizando el hecho.

Te puede interesar Aeronavegantes declaran a Baby Etchecopar "persona no grata en los aviones"

El comediante que a finales de la semana pasada firmó la solicitada a favor de la reelección del presidente Mauricio Macri contó lo que sucedió: "Me paró la policía... no puedo hablar por teléfono en la ruta, pero le dije que me estaban haciendo una nota. Me pidió la VTV, pero es un tema del que no tengo idea. Por atenderlos me paró la policía".

"Me dice: ‘Mirá Juan, no tenías la VTV y venías con la luz apagada, pero me hiciste reír tanto que esta vez te la dejo pasar’", reveló Acosta, que aclaró que por deseo propio, le dio dinero a la oficial. "Le di yo, no me mangaron eh, dos gambas para el café", confesó.

"Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes que no me di cuenta. Voy a escribir un libro que se va a llamar 'No me peguen soy macrista'", dijo entre risas.