"Dólar Angelici": Boca cerró con Adidas contrato millonario con un tipo de cambio a $70

Boca Juniors rompió con un vínculo de 23 años con Nike y concretó un contrato millonario con la firma de ropa deportiva Adidas, en el que se fijó un tipo de cambio para el primer semestre de 2020 a $70.

Las negociaciones fueron llevadas a cabo por el presidente de la institución Xeneize, Daniel Angelici, quien a pesar de su vinculación con el Gobierno de Mauricio Macri, parece haber coincidido con los dichos del precandidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, quien advirtió que "todos sabemos que el dólar está subvaluado".

"Todo el mundo sabe que el dólar está subvaluado, que en el mercado de Futuros se paga a diciembre con un aumento del 25% y que el actual valor no va a resistir mucho tiempo más", dijo Alberto Fernández en una entrevista periodística.

Según trascendió, se fijó el tipo de cambio: para el primer semestre de 2020 se estableció un tope de $70 por dólar. Si el dólar superara ese valor, Adidas no pagará el excedente.

Si el dólar aumenta en un ciento por ciento, podrá rescindir el vínculo unilateralmente con nueve meses de preaviso.

En esa línea, y como se venía anunciando, Boca Juniors aprobó en la Asamblea de Representantes, un cambio trascendental de sponsor de su indumentaria.

Aprobado por mayoría (106 votos contra 44) Adidas será la marca encargada de proveer la ropa del equipo a partir del 1 de enero de 2020 y durante 10 años, dejando atrás 23 años de auspicio de Nike.

Según confirmaron distintas fuentes del club, Adidas le pagará a Boca u$s10.069.000 fijos por temporada, transformándolo en el club mejor pago de la Argentina en términos de ingresos por indumentaria.

También con Adidas, con un vínculo histórico, hace unos meses River había firmado un contrato por el cual recibía en todo concepto US$ 9 millones.

Al fijo con Boca, Adidas le suma las regalías, 40% anual, y se estima que solo en el primer año ingresarán por ese concepto u$s2 millones. Además contará con un bono de u$s3 millones por la firma, más premios por títulos obtenidos: u$s300.000 por Copa Superliga, u$s 900.000 por Superliga Argentina, u$s 200.000 por Recopa Sudamericana, u$s 350.000 por Copa Sudamericana, u$s 1.000.000 por Copa Libertadores y u$s 1.100.000 por Mundial de Clubes.

Además, existirá un plus anual de u$s200.000 por la tienda del Museo de la Bombonera y para el desarrollo de marketing u$s 90.000.

Por último, le dará vestimenta para todas las categorías, lanzará líneas de ropa exclusivas para mujer, chicos e indumentaria urbana. Estos puntos para la decisión final de la Asamblea resultaron determinantes porque Nike no los ofrecía.