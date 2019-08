De la mano de Farmacity y el ministerio de Justicia y DDHH es posible tener un "Look que transforma"

El proyecto apunta a capacitar a mujeres que han estado privadas de su libertad y necesitan ayuda para poder salir adelante y que su realidad dé un giro

La inclusión de la mujer en el mercado laboral -y el compromiso de cumplirla- son valores centrales hoy en día. Particularmente en los casos de mayor vulnerabilidad y menores posibilidades, es importante que el Estado y las empresas que contratan personal tengan un rol activo.

En esta línea, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la mano de Farmacity, se ha desarrollado un proyecto para cumplir con esos objetivos y "abrirle la cancha" a muchas mujeres, que pertenecen a un colectivo que carga con muchos prejuicios al momento de encontrar un empleo.

"Look que transforma" es un programa de capacitación en materia de belleza y cuidado personal que apunta a la reinserción sociolaboral de mujeres privadas de libertad o que han sido liberadas recientemente. Pero va mucho más allá de lo conocimientos que las chicas pueden aprender allí. Es un lugar de contención, es una oportunidad -algo que muchas de ellas nunca tuvieron-, es empoderamiento, es un punto de partida para subir el autoestima.

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección Nacional de Readaptación Social y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quienes se acercaron a Farmacity como compañía para liderar este proyecto. "Iniciamos acercándole la propuesta a la empresa porque trabajamos con personas que recuperan la libertad y con familiares, y muchas de las demandas de las mujeres tenían que ver con este ámbito de la belleza", amplía Fiorella Canoni, Directora Nacional de Readaptación Social. "Fue por eso que salimos a buscar una empresa que fuese accesible para, en principio, capacitar a quienes quisieran hacerlo", agregó.

En este contexto, el pasado martes se celebró el cierre de la segunda edición de Look que transforma, donde las diez mujeres que participaron recibieron su diploma y un kit de maquillaje y manicuría para que puedan iniciar su trabajo. El evento tuvo lugar en la Usina del arte, que por un ratito se transformó en la "Usina de la belleza", dado que las egresadas tuvieron la chance de mostrar todo lo aprendido a los invitados.

"Por segundo año consecutivo reafirmamos el compromiso social que declaramos y asumimos como compañía con los derechos de las mujeres", aseguró Andrea Gualde, Directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity. Además, frente a un auditorio lleno, agregó que "hay una gran oportunidad para fortalecer habilidades y brindar oportunidades reales de reinsertarse positivamente con la vida en sociedad".

Look que transforma es un programa que nació a partir de la articulación público-privada; comenzó en 2018 con un plan piloto de 13 encuentros de 3 horas cada uno con 8 mujeres. El éxito que tuvo y el positivo impacto que se vio en las participantes hizo que en 2019 el Ministerio y Farmacity redoblaran la apuesta y sumaran a más alumnas para capacitar.

Uno de los ejemplos más claros de los cambios que puede generar el proyecto es el caso de Nancy Catacora Hernández, quien terminó el curso en 2018 y luego fue incorporada al staff de la compañía. "Esta oportunidad no se compara a ninguna otra, y las chicas tienen que saber que si ponen el empeño y el esfuerzo que se necesita les va a cambiar la vida", aseguró Nancy, quien actualmente trabaja en unoa de las sucursales de Get The Look -la línea de maquillaje de Farmacity-. Asimismo, dejó al auditorio emocionado con una afirmación contundente: "mi sueño era ser una chica look y hoy puedo decir que está totalmente realizado", un mensaje fundamental para las nuevas capacitadas, que recién se inician en ese camino.

Por su parte, Juan Bautista Mahiques, subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica, expresó su opinión acerca de la iniciativa y de ru repercusión en la vida de las mujeres de este colectivo. "Nancy nos llegó a todos con su historia de vida, con sus ganas de cambiar, con la fuerza que la llevó a hoy ser la mejor trabajadora de un local de belleza. Ella nos demostró a todos la importancia de dar oportunidades y lo transformador que es no sólo para ella, sino para su familia", afirmó el funcionario.

Por otro lado, cabe destacar que, el marco del evento, Farmacity firmó un acuerdo de adhesión con la Red CREER (Confianza, Respeto, Esfuerzo, Emprendimiento y Responsabilidad), un espacio colaborativo para el diseño y la implementación de iniciativas de inclusión socioeconómica de personas privadas de la libertad y liberados, compuesta por más de 30 organizaciones de los sectores público, privado y social.

Desde la compañía, Andrea Gualde señaló que "es un desafío de gran complejidad, que es posible llevar adelante gracias a la sinergia de trabajo por parte de todos los involucrados, incluyendo a la propia población carcelaria y su entorno".

Es así que Farmacity se constituye como la primera empresa argentina en realizar capacitaciones en materia de belleza a mujeres privadas de su libertad o liberadas recientemente, en pos de su formación profesional y de su crecimiento personal.