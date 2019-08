El mundo retrata a la Argentina con un Presidente desesperado

En diferentes contextos, los dichos de Mauricio Macri causaron los mismos resultados de un país lleno de incertidumbre y sin rumbo

Los titulares de los medios brasileños fueron, quizás, los más contundentes e impiadosos sobre las circunstancias económicas y políticas que está atravesando el presidente Mauricio Macri.

Los diarios del país vecino, donde encontraron mucha repercusión las declaraciones de Alberto Fernández a favor de la liberación del expresidente Lula da Silva y la encendida respuesta del presidente Jair Bolsonaro, retrataron a un Gobierno argentino sin timón, obligado a volver al "populismo" para intentar mejorar su desempeño en las próximas elecciones de octubre.

"Istoé" (Brasil). Tituló "La desesperación de Macri", para contar las medidas anunciadas ayer por el mandatario. Macri, dijo, "abandona definitivamente las buenas prácticas económicas que podrían traer una solución sustentable para el país. Brasil, que ya sufrió con esos paquetes (de medidas económicas) en los años ’80 y ’90, sabe que el alivio será corto y la crisis sólo será postergada hacia el futuro".

"InfoMoney" (Brasil). El sitio financiero fue más duro todavía: "El error de Macri fue no haber sido Bolsonaro", tituló. Le criticó al presidente argentino "apostar al gradualismo de la implementación de medidas liberales", haber fracasado y ayer haber apelado "al populismo barato, como el congelamiento de precios". Resaltó que, según lo visto ayer, "el resultado fue catastrófico".

"El Confidencial" (España). Eligió contar la situación del "maestro de la renta fija", Michael Hasenstab, que perdió "1.800 millones de dólares en un solo día, debido a la estampida inversora de los activos argentinos tras la derrota del actual presidente en las primarias. Hasenstab, que gestiona los fondos de la firma de California Franklin Templeton, tenía seis de sus productos cargados de deuda argentina".



"El País" (España). Tituló diciendo que "Macri lanza ayudas a la clase media argentina para revertir la catástrofe electoral". Dijo que el mandatario "anunció medidas de alivio para compensar la oleada de inflación que se está formando tras la hecatombe financiera del lunes". Sobre las medidas anunciadas ayer comentó que "quedó claro que quería agotar sus escasas posibilidades de revertir su impopularidad y ganar la reelección". Resaltó que "el Macri que leyó su mensaje ante una cámara en la residencia presidencial de Olivos no se pareció al hombre conmocionado que el domingo y el lunes culpó a los argentinos. Se mostró más lúcido y más sereno".

"Financial Times" (Reino Unido). El diario, que consiguió una gran repercusión al martes al titular que el presidente Macri había perdido contacto con la realidad y asustaba a los mercados más que un posible retorno de Cristina Fernández al poder, ayer insistió con que Argentina "necesita un plan económico a largo plazo", no medidas improvisadas.



BBC (Reino Unido). La cadena británica se preguntó, en una nota de su corresponsal en América latina si "es el final del proyecto de Macri para Argentina" y señaló que los mercados demuestran que no confían que el Presidente "revertirá el golpe masivo que le asestó el electorado en la derrota electoral".

Reuters (Reino Unido). La agencia de noticias emitió un despacho haciendo foco en que "el fuerte movimiento a la baja en el peso aumentó las preocupaciones de un próximo default de la deuda". Señaló que "cuatro quintas partes de la deuda del país están en moneda extranjera, lo que significa que cualquier debilidad de la moneda hará que los pagos sean una tarea mucho más difícil".