La Embajada de EE.UU. en Argentina rematará parte de su flota de vehículos usados

Serán exhibidos los días 26 y 27 de agosto y durante la tarde del 30 de agosto, se comunicarán para anunciar las adjudicaciones correspondientes

La embajada de los Estados Unidos en el país informó que rematará una parte de su flota de vehículos usados. Las unidades se venderán al mejor postor por medio de ofertas bajo sobre cerrado.

Los vehículos que se incluyen son los siguientes:

Jeep Grand Cherokee Limited ATX 4×4 (2005)

Toyota Land Cruiser 4×4 (2006)

Box truck International Navistar (2001)

Box truck Ford F4000 (2002)

Los mismos serán vendidos en el estado en que se encuentran y serán exhibidos sobre la Avenida Cerviño los días 26 y 27 de agosto entre las 09:30 y las 12:00 hs. Durante ese horario se entregarán formularios de oferta junto con los términos y condiciones. No hay un precio base establecido para ninguno de los lotes.



Durante la tarde del 30 de agosto, la Embajada se comunicará con los mejores postores para anunciar la o las adjudicaciones correspondientes. La fecha límite de pago es el día 6 de septiembre de 2019, el que se realiza via transferencia bancaria únicamente.



La publicación de esta subasta en el Facebook de la Embajada dio origen a una serie de comentarios acordes a la coyuntura nacional.



- "¿Son antibalas, antimotines? Estoy buscando algo así para ir al supermercado.



-A mí me interesaría la limosina blindada que usaron Obama y Trump cuando anduvieron por acá. ¿A cuánto me la dejan? Pago en dólar billete.

-Ahora te va a perseguir la AFIP por el comentario.