Thiago, el crack argentino del Fortnite dejó su equipo: reveló cuánto dinero le quedó de los u$s900.000 que ganó

Es el quinto mejor jugador del planeta del juego del momento. Ahora dice que escucha "ofertas serias", que seguramente llegarán del exterior

Tras varios rumores y hasta memes que se originaron en redes sociales, Thiago Lapp, conocido popularmente como "King", decidió acabar con todos los misterios que generaron los 900 mil dólares que obtuvo en el pasado Mundial de Fortnite.

El joven de 13 años lo hizo a través de su cuenta de Twitter, un medio que utiliza habitualmente para promocionarse y tener contacto con sus más de 125 mil fanáticos, señala Clarín.

Luego de haber alcanzado el quinto puesto en la máxima competencia del videojuego del momento —disputada en Nueva York— y así convertirse en pocas horas en toda una celebridad, el dinero que Thiago ganó a su corta edad y jugando a un videojuego pasó a ser todo un foco de atención: cuánto iba a retenerle la AFIP y, además, a cuánto ascendería el pesado "tax" que de por sí recortaría su premio en territorio estadounidense, fueron algunas de las preguntas —incómodas— que tuvo que escuchar.

Según los especialista en temas tributarios, el caso de King hizo visible una suerte de vacío legal, porque el premio no era una renta, por un lado, y tampoco encajaba en la definición de "premio" o "juego" que está en la legislación local y que comprende a los juegos de azar, por ejemplo.

Pero todas esas elucubraciones fueron finalmente aclaradas, nada más ni nada menos que por el protagonista. Thiago Lapp decidió compartir el viernes por la noche una lista con todo el dinero que recibió hasta el momento por haber participado en competencias de Fortnite.

En el Mundial, que repartió 30 millones de dólares, el chico se quedó con u$s35.000 de los u$s50.000 que había ganado junto a Tadeo "9zxOwN" Timmermann en la modalidad "Dúo". Mientras que de su tan comentado premio de u$s900.000 en la categoría Solo (individual) le fueron retenidos como impuestos la suma de u$s270.000, según su publicación.

Busca equipo "grande"

Por otra parte, Thiago Lapp escribió recientemente otro capítulo en su corta carrera como jugador de Fortnite al anunciar que abandonaba 9zTeam, el equipo con el que logró su conquista el pasado julio en el Mundial de Fortnite de Nueva York.

En la sorpresiva carta que publicó este jueves incluyó una dirección de correo electrónico para recibir "ofertas serias", y explicó que se fue de 9zTeam para buscar una nueva organización "para jugar profesionalmente al Fortnite".

Consultado por Clarín, Fernando Gambini, de 9zTeam, contó los pormenores de la sorpresiva partida del jugador a menos de un mes del Mundial de Fortnite. "No hubo ningún problema monetario. Es más, estamos dándole asesoramiento a la familia. King no se va por mala onda ni por una pelea: no tenemos forma de retenerlo. Somos como un club chico de fútbol cuando se quieren llevar a su estrella a un club más importante. Además, no corresponde retenerlo, por su carrera", dijo.

Y las ofertas del extranjero para el joven gamer son más que tentadoras. Entre 3.000 y 5.000 dólares mensuales suelen pagar los equipos de esports que compiten en los torneos más importantes. Unas cifras que están muy lejos de poder concretarse en el mercado local, aún cuando 9z es el único que les paga a los jugadores un contrato por jugar profesionalmente al Fortnite.

Desde el equipo contaron a este diario que la incorporación de King fue "una movida estratégica". Mientras el resto de sus compañeros tenía acordado un contrato anual con una cláusula según la cual los jugadores deben pagar el 20% de los que recauden, la situación de Thiago Lapp era distinta, indica Clarín.

Cuando comenzó con las clasificaciones se le hizo un contrato por tres meses en el que no aparecía la obligación de entregar ese porcentaje. "La rentabilidad [del equipo] pasó por tener un jugador de 9zTeam que llegó a estar en el quinto puesto en el primer Mundial de Fortnite, algo que es atractivo para los sponsor", explicó Gambini.