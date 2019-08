Una mujer se salvó de milagro luego que su paracaídas no se abriera: cayo desde 1500 metros de altura

Por más que las estadísticas no lo demuestren, muchos deportes pueden ser de riesgo llegando al punto tal de provocar la muerte. El salto en paracaidismo es uno de ellos, y esta mujer casi lo demuestra en carne propia.



Una joven, cuyo nombre no fue revelado hasta el momento, cayó de más de 1524 metros luego de lanzarse de un avión y que su paracaídas no se abriera. La mujer de 30 años estaba realizando la actividad en Trois-Rivières, Quebec, Canadá, en una zona boscosa, altamente turística y preparada para realizar saltos de este tipo.



Al momento de realizar el salto, tanto su paracaídas como el de respaldo no se abrieron y se produjo la catástrofe que casi termina en tragedia. Actualmente la mujer está en el hospital zonal con varias fracturas, incluidas algunas vértebras. A pesar de esto, su vida no corre peligro, según alertaron los médicos.



Denis Demers es uno de los testigos que estuvo presente al momento del incidente, que dio la vuelta al mundo. "Es un milagro. No sé cómo una persona puede sobrevivir a una caída desde un avión como ese", indicó el hombre.

Océane Duplessis también presenció el hecho ya que estaba esperando para tomar un avión para realizar su salto en paracaídas. "Seguimos esperando que sucediera algo. Estábamos muy preocupados. Muy", agregó, conmocionado.



Según indicaron las autoridades policiales canadienses, la mujer tenía experiencia en la actividad de paracaidismo y por eso se está investigando el caso como uno de negligencia penal. Las lesiones en el paracaidismo son poco habituales. En Estados Unidos, y según la Asociación de Paracaidistas de dicho país, hay aproximadamente 1 lesión por cada 1.536 saltos, según revelan los informes del año 2018.