Brandoni habló sobre la marcha de apoyo a Mauricio Macri que convocó con un video

El actor, que se encuentra en Madrid protagonizando una obra de teatro dirigida por Juan Campanella, aseguró que la manifestación "superó" sus expectativas

Desde España, Luis Brandoni celebró la masiva marcha que este jueves se realizó a favor de Mauricio Macri en Plaza de Mayo y las principales ciudades del país. El actor había sido uno de los principales artífices de la convocatoria, con las palabras que grabó en un video viralizado por las redes sociales.

"Sentí la emoción de ver a la gente en todo el país, fue muy conmovedor lo que pasó. No alcanza a imaginar lo que es en cada lugar: en Río Gallegos, en Jujuy, en General Deheza, en Rosario... fue muy emocionante", afirmó Brandoni en diálogo con clarin.com.

"Ver al presidente saludando a la gente me pareció muy bien. Los que se tomaron la molestia de ir, de manera espontánea, sin colectivos, sin banderas políticas... con la la bandera argentina, como decía Raúl Alfonsín, me conmovió mucho, me siento muy feliz y estoy muy esperanzado", agregó.

El actor, que se encuentra en Madrid protagonizando la obra de teatro Parque Lezama dirigida por Juan José Campanella, aseguró que la manifestación de este sábado "superó" sus expectativas.

"Mirá que yo tengo fantasías, y tengo unas ilusiones terribles, pero esto no me lo imaginaba tanto. Era mi propósito darle ánimo a la gente a que saliera a salir que de verdad quiere vivir en democracia, sin agraviar a nadie. Y creo que se dio, fue muy impresionante", puntualizó.

En su video para convocar a la marcha, Brandoni había llamado a una remontada de Juntos por el Cambio en las elecciones de octubre, tras la derrota de las PASO. Ahora ratificó sus expectativas: "Me da la sensación que esto puede cambiar de manera determinante lo que puede ser la política a 60 días, y a los años que vienen... En principio creo que no hay ninguna duda, hemos logrado algo los argentinos... que un presidente no peronista va a terminar su mandato".

Sobre el gesto de Macri de salir a saludar a la multitud que se reunió frente a la Casa Rosada, remarcó: "Me parece que es lógico que el Presidente haya salido al balcón, es justo... La gente que fue ahí merecía ese reconocimiento".