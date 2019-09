Pablo Duggan reveló quién escrachó a Diego Brancatelli

El polémico escrache al periodista kirchnerista, Diego Brancatelli, en un supermercado de Miami, Estados Unidos, sigue sumando nuevos episodios en las redes sociales luego de que el apellido del panelista de "Intratables" haya sido tendencia por recibir críticas y apoyo, y el descargo que realizó.

Ahora Pablo Duggan sumó un nuevo dato y dio a conocer el nombre y la cara de la mujer que grabó el desagradable episodio del que fue víctima el periodista K, su esposa, la movilera de Canal Trece cecilia Insinga, y sus dos hijos.

"Flor Fontanella es la mujer que cree que @diegobranca no puede ir con su familia donde quiere", escribió el conductor de C5N, que además repudió el acto que vivió su colega.

"Que horror lo que hicieron con @diegobranca y su familia. No se puede ser tan miserable y tan imbécil. Diego es un gran tipo y no se merece eso. ¿Desde cuándo es un delito opinar?", había expresado previamente.

Sin embargo, el panelista de "Intratables" explicó minutos después que la persona apuntada por Duggan no fue quien lo grabó, sino la que difundió el video en las redes sociales, y que fue increpado por una mujer llamada Mariela.

"Esa lo subió, Flo fue la que me hostigó. Toda tropa anti K. En redes ponen candados o nombres falsos. Te avanzan con celulares grabando, te dicen que podes hacer y qué no. El odio y la cobardía en persona", comentó el militante del kirchnerismo.

Pobre mina.

La ignoré.

Buscó mi reacción.

No encontró nada.

Aún así mandó lo q no obtuvo al call center macrista para q me ataquen.

Y yo q estaba en un TODO x 1 DOLAR derrochando verdes!! ????????

Lo q más me enojó es q no cuidó mi panza! Q gordo estoy!

En Instagram @Flofontanella

??'? https://t.co/MoXNw73XDz pic.twitter.com/KKVmKux5p8