La agente de tránsito atropellada era monotributista hacía 6 años, no tenía ART ni seguro de vida

El domingo sus compañeros se movilizaron para visibilizar la situación y este lunes volvieron a hacerlo en la zona del Obelisco

Cinthia Choque, la agente de tránsito que murió atropellada en un control vehicular en el barrio porteño de Palermo, era madre de una nena de 6 años y otra de 4, era monotributista y llevaba unos seis años trabajando para la Secretaría de Tránsito de la Ciudad en la misma situación.

Hace al menos cuatro que era parte del turno noche de los fines de semana y cobraba 25 mil pesos.

Como Cinthia, los agentes de tránsito tienen facturar todos los meses. No tienen ART ni tienen seguro de vida. Son unos 3000 trabajadores de transito con un salario bajo. El domingo se movilizaron para visibilizar la situación y este lunes volvieron a hacerlo en la zona del Obelisco.

"Nos organizamos, nos autoconvocamos para denunciar algo que viene pasando hace muchísimo tiempo, vivimos amenazados, todos los años pasa que hay limpieza de personal, ya que renuevan el contrato año a año y son los primeros que no tienen lugar al reclamo. No somos representados por una gremial que no nos apoyó en esta manifestación. Se acercaron recién cuando se dieron cuenta que nos estamos organizando por fuera de ellos para hacer este corte", le dijo una de las trabajadoras a la Izquierda Diario.