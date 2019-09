Furor por Maradona: ¿cuánto recaudó hasta el momento Gimnasia con la llegada del Diez como DT?

La llegada del astro revolucionó al Lobo, pero no sólo en lo deportivo. En concepto de socios y venta de merchandising se recaudó una cifra millonaria

Una vez más, Diego Armando Maradona volvió a demostrar lo que es capaz de generar.

No sólo le dio vida a todos los hinchas de Gimnasia, cuyo ánimo estaba por el piso, tras el fallido arranque en el campeonato y la posibilidad inminente de descender de categoría, sino que también le generó a la institución un renacimiento económico que mucha falta le hacía. Ahora, las perspectivas a futuro indican que las ganancias seguirán en aumento.

De hecho, en pocos días la institución de La Plata se aseguró el ingreso de unos 10 millones de pesos a sus arcas:

-Unos $4 millones de esa suma se debe a los nuevos socios.

-Otros $4 millones se atribuyen a la fiebre por adquirir camisetas del club.

-Los 2 millones restantes corresponden a otros conceptos menores como ventas online, venta de merchandising distinto a las camisetas (gorras, shorts, etc) y algunos abonos a platea, etc.

Más socios

Entre quienes decidieron asociarse, y quienes ya eran socios, pero regularizaron su deuda con el club, El Lobo sumó 3.000 socios activos nuevos. Para asociarse se debe pagar una cuota, cuyo valor es de $600, otros $600 en carácter de gastos administrativos y $200 por el valor del carnet. Aquellos que ya sean socios y quieran abonar su deuda, pueden hacerlo o, en su defecto, pagar una suerte de penalidad de $600 y al menos una cuota del mismo valor para normalizar su situación y volver a gozar de los servicios del club.

A partir de todo esto, la institución recaudó, en cuatro días, 4 millones de pesos. Tal fue el furor por la llegada del nuevo DT, que en la sede del conjunto platense no dieron abasto con todos los que pretendían asociarse. De hecho, estaban equipados para recibir 200 socios nuevos por día y fueron aproximadamente 600 los que se acercaron en cada jornada para formar parte del club. Entre otras cuestiones, debió adquirir de urgencia una gran cantidad de material plástico, con el que se realizan los carnets.

Además, llegaron al mail oficial de la institución casi dos mil solicitudes para asociarse, muchas de países muy lejanos como Jamaica o Nueva Zelanda. Algunos, inclusive, manifiestan que no tienen intención de utilizar las instalaciones del club, ni tampoco de ir a la cancha, sino que tan solo quieren colaborar con el nuevo equipo de Maradona.

Por otro lado, también se disparó la venta de camisetas. Se vendieron más de 1.000, tan sólo de forma presencial, en el local "Lobo Shop" de la sede de Gimnasia. Esto equivale al stock total que la institución planeaba vender a lo largo de la temporada.

El precio de la camiseta, con el estampado número 10 y el apellido Maradona, es de $4.000 para los no socios y $3.500 para los socios, si se trata de la última versión de la casaca del equipo, tanto titular como suplente. Se pueden conseguir ediciones de 2018 por $3.000 para no socios y $2.500 para socios y de 2017 por $2.000 y $1.500 respectivamente. Sin contar lo recaudado por ventas online, la cifra ya llega a otros 4 millones de pesos.

Curiosamente, la marca de la camiseta de Gimnasia es Le Coq Sportif, la misma que vistió a la Selección Argentina durante el mundial de México 1986. La empresa francesa, que habría tenido injerencia en la llegada del 10 al Lobo, sacó hace algunos años una reedición homenaje de la indumentaria que usó Argentina durante el segundo mundial que ganó. Ahora, se especula con que alguna de esas casacas vuelva a ponerse a la venta o con que se cree una nueva versión acorde con la ocasión especial.

Patrocinadores a la vista

La dirigencia del club platense aguarda ansiosa la llegada de nuevos sponsors. Algunos ya han acercado propuestas, como la aerolínea low cost, Flybondi, que ya se habría ofrecido a trasladar al equipo en un avión personalizado con la imagen de Maradona, cuando le toque jugar de visitante.

Además, según manifestó el presidente, Gabriel Pellegrino, en un reportaje a radio La Red, una empresa de carros de golf ya ofreció sus servicios para que el DT se traslade por las instalaciones de Estancia Chica, donde entrena el equipo Tripero, dada su gran extensión.

Por otra parte, algunas cadenas hoteleras de La Plata se habrían postulado para hospedar al flamante entrenador en la ciudad. Sin embargo, esta situación habría quedado descartada, ya que algunos dirigentes del club le estarían buscando una casa por la zona, no como domicilio permanente, pero sí para cuando quiera quedarse en las cercanías del Juan Carmelo Zerillo.

Desde la institución Mens Sana esperan recibir aproximadamente 3 millones de dólares en concepto de nuevos patrocinadores, de lo cual, un porcentaje muy alto será para Maradona. Pero eso no es todo, también tienen la intención de renegociar los contratos vigentes.

Este medio pudo averiguar que, a fines de la semana pasada, cuando la llegada del mejor jugador de la historia estaba al caer, tanto desde su entorno como desde la cúpula dirigencial de Gimnasia se comunicaron con Rapicuotas y Plusmar, los dos auspiciantes de la parte dorsal de la camiseta, para establecer un nuevo acuerdo con mejores condiciones para el club.

Además, hay muchísimo interés de algunas cadenas de televisión del exterior para transmitir los partidos del equipo de Maradona y algunas empresas organizadoras de eventos deportivos ya sueñan con armar amistosos en el extranjero entre Gimnasia y algún equipo de peso internacional, que convoque a una buena cantidad de público, aunque, por ahora, no exista nada con concreto.

En lo que respecta al marketing y la comunicación, también se percibe un crecimiento. Por ejemplo, la cuenta de Twitter del club ya tiene más de 330 mil seguidores y es la séptima con mayor cantidad en cuanto a equipos argentinos. El aumento fue tal en los últimos días, que superó a Racing y Newell’s, dos clubes sumamente populares en nuestro país. En Instagram y Facebook, en cambio, el incremento no fue tan importante, por lo que todavía no alcanza el top ten nacional.

Gimnasia no contrató solo a un director técnico. Incorporó a quien, posiblemente, sea la figura que más pasiones ha despertado a lo largo de la historia del deporte universal. Eso convierte al equipo en un atractivo inmediato, no sólo para los fanáticos del fútbol, sino también para empresas de todas partes que no quieren perderse el boom maradoniano.

Así, El Lobo está ante una oportunidad histórica de generar un despegue económico que le permita enderezar su futuro de forma definitiva.