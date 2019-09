Emergencia alimentaria y subsidios: organizaciones sociales acamparán en la 9 de Julio por 48 horas

El reclamo principal es por "apertura de programas, aumento de las partidas de alimentos e incremento de los montos" de las asignaciones

La amenaza estaba planteada desde la semana pasada, cuando distintas organizaciones sociales acamparon sobre la avenida 9 de Julio para reclamar, entre otras cuestiones, por la "emergencia alimentaria". Y se cumplió: luego de la reunión que mantuvieron con funcionarios del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, los mismas agrupaciones que cortaron la principal vía de Buenos Aires confirmaron que volverán a acampar desde este miércoles y por 48 horas frente a la sede que conduce Carolina Stanley.



En un comunicado de Barrios de Pie, Silvia Saravia, coordinadora nacional de ese sector, sostuvo que "la reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley ha fracasado por completo porque el Gobierno no ha hecho una propuesta que responda a ninguno de los tres puntos centrales que las organizaciones venimos reclamando desde hace meses: apertura de programas, aumento de las partidas de alimentos, aumento en el monto de los programas actuales".



Es por eso que la decisión de las organizaciones sociales es la de un nuevo acampe, que comenzará mañana a las 15 horas y se extenderá por dos días. Quien también confirmó su presencia fue el Polo Obrero.



Saravia explicó que ante el rechazo oficial de los tres reclamos puntuales se deja a miles de desocupados: "personas que no pueden poner un plato de comida en la mesa de sus familias. Tampoco garantizan los productos esenciales para merenderos y comedores. Finalmente, la oferta de aumento en el monto de los programas no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses, muy lejos del reclamo del 50 % que es lo que apenas cubriría lo perdido por inflación desde el 2018 hasta hoy".

"Es por ese motivo", concluyó Saravia, "que las organizaciones piqueteras retomamos el plan de lucha que fue votado en las asambleas del fin de semana pasado en 20 provincias", según Clarín.