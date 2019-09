Video: Fuerte polémica entre Mauricio Dalessandro y Brancatelli: "Huís como una ratita"

El mediático abogado criticó la actitud del panelista de Intratables ante el escrache que sufrió en Miami y lo trató de "gordito pelotudo"

El abogado Mauricio Dalessandro y el periodista Diego Brancatelli protagonizaron un fuerte cruce televisivo, que estalló cuando en el programa Intratables se discutía sobre el acampe en la 9 de Julio, que impulsaron distintas organizaciones piqueteras para exigir la ley de Emergencia Alimentaria.

Brancatelli, que es panelista del programa que se emite por América, cuestionó a la actriz y ahora diputada santafesina Amalia Granata por un comentario que ella hizo al aire y el también concejal tandilense del bloque Integrar (afín al macrismo) lo ninguneó ante todos y le dijo una desafortunada frase.

Todo comenzó cuando la diputada electa por Somos Vida en Santa Fe, quien asumirá su cargo en diciembre, criticó la actitud de aquellas mujeres que llevan a sus hijos a las protestas sociales. En ese contexto ella le hizo una pregunta al abogado en cuestión.

"Había muchos chiquitos, mujeres con bebés, con cochecitos, con niños y policías reprimiendo. Esto puede suceder en cualquier manifestación y yo no sé Dalessandro si un juez puede actuar de oficio y esas madres que van con los chicos y se ponen en el medio de una calle...", expresó la futura legisladora provincial.

Pero ella no pudo terminar con su relato ya que Brancatelli la interrumpió con una irónica pregunta: "¿Y qué querés que hagan, que metan preso al bebé?".

"¡¡No!! ¿Cómo van a meter preso al bebé? Tienen que agarrar a esa madre y rever la situación porque está poniendo en peligro la vida de un menor, querido", le contestó a los gritos la también panelista.

En ese momento Dalessandro estalló: "Brancatelli: Amalia que no por nada llegó a diputada, yo llegué a concejal y vos ni a eso, lo que te quiero decir...". "¡Vos fuiste también diputado!", le recordó en ese momento a su invitado el conductor del programa, Fabián Doman.

Pero el periodista y militante K lo interrumpió y le dijo en la cara al mediático abogado y político: "Vos seguís siendo y sos ñoqui porque no vas nunca, cobrás...".

Te puede interesar Nueva era: Volkswagen cambia su logo y deja atrás el diéselgate

"Sabés lo que te pasa, gordito, por hacerte el vivo te agarran en los supermercados, te corren y huís como una ratita, eso te pasa por gordito pelotudo", remató, enojado, el abogado. "Bueno, bueno, calmémonos. Agresiones personales no, por favor", pidió clemencia Doman.

Las palabras de Dalessandro claramente hacían referencia al polémico escrache que el periodista y ferviente defensor del kirchnerismo sufrió en sus últimas vacaciones familiares en los Estados Unidos.

Te puede interesar Forever 21 pedirá bancarrota y analiza cierre masivo de tiendas, según Wall Street Journal

Brancatelli estaba en un supermercado de Miami haciendo unas compras con sus hijos cuando una mujer lo grabó con su celular mientras lo increpaba.

"No es nada nac & pop estar en Miami de vacaciones. No lo podés justificar, ¿no? Te encanta 'yanquilandia' pero después vas y la defendés a Cristina, ¿no? Y acá no podés patotear a nadie", fue una de las tantas frases que le dijo la mujer que lo incomodó en Florida.

Luego de que ese video se viralizara en Twitter, el panelista de América se defendió: "No hay que discutir si puedo o no estar ahí. Apunto a que todos los argentinos puedan acceder al lugar que se les cante, sea acá o afuera, es una discusión saldada".

Y cerró: "No critico a yanquilandia. Yo trabajo para viajar. Nos encanta viajar, es una de las pasiones de mi vida. Para mí ser nacional y popular es defender a los que menos tienen, tener una mirada colectiva y no individual".