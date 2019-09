Tenía tos, fue al hospital y le hicieron una amputación cuádruple

Jayne Carpenter, de 51 años, fue al hospital por tener tos y los médicos creyeron en primera instancia que se trataba de una neumonía. Sin embargo, cuando cayó en coma, le dijeron a su marido que iba a morir si no le hacía una amputación cuádruple.



A pesar del duro momento que pasó, Carpenter aseguró que volverá a caminar y además optó por comenzar una campaña solidaria con el fin de poder recolectar dinero para comprarse sus miembros artificiales.



"Fue completamente devastador y cambió mi vida. Contraer la sepsis es algo que nunca se puede predecir que sucederá. Puso mi mundo patas arriba. No dejé que me derrote, pero tengo mis momentos oscuros", expresó en declaraciones al periódico británico Metro.



La enfermedad de Jayne Carpenter comenzó 2016 cuando desarrolló una tos desagradable. "Tuve una tos bastante fuerte y estaba tosiendo flema de color oscuro. Estaba empeorando y pensé que era un virus. Al día siguiente me desperté y sentí que me faltaba el aliento y que no podía caminar a ninguna parte. Pensé que era una tos, como enfermera pensé que era algo bastante trivial, así que no quería armar un escándalo", recordó.



"Le dije a mi marido que se fuera, que me abandonara, pero él me contestó: ‘Me casé con vos no por tus brazos o piernas, sino porque te quiero'", manifestó quien vive en Gales del Sur, y en la actualidad se encuentra juntando fondos para poder someterse a una cirugía de osteointegración.



