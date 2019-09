La curiosa historia del hombre que se graduó en Yale, fue banquero en Wall Street y hoy vive en la calle

Es uno de los tantos casos que hay en Estados Unidos, con la diferencia que tuvo a su alcance la mejor educación y excelentes trabajos

Shawn Pleasants tiene el tipo de currículum que atraería la atención de cualquier reclutador de empleos: estudiante destacado de secundaria, graduado de Economía de la Universidad de Yale, con experiencia bancaria en Wall Street, emprendedor de pequeñas empresas.

Pero hace unos 10 años, algunos giros equivocados en la vida lo dejaron sin hogar, y hoy vive debajo de una lona en la sección Koreatown de Los Ángeles.



La semana pasada, funcionarios de la administración Trump fueron a Los Ángeles para examinar la crisis de las personas sin hogar. El presidente, que se enfrenta con los políticos de California en una serie de cuestiones, ha hecho referencia frecuente al fracaso del estado para resolver el problema.



Trump visita la costa oeste esta semana, en medio de informes de que su administración está a punto de lanzar una ofensiva contra las personas sin hogar, lo que podría implicar desmantelar campamentos y trasladar a las personas sin hogar en masa a una instalación gubernamental, según The Washington Post. (No está claro cómo funcionaría esto o si el presidente tiene la autoridad para ordenar este tipo de medida).



En ese contexto, la historia de Pleasants es un recordatorio de cuán complejo puede ser el problema de la falta de vivienda. "Significa que puede pasarle a cualquiera. Es un problema que todos podríamos enfrentar", dijo Pleasants, de pie en una acera frente a sus pertenencias desgastadas. Un par de cajas de cereales sin abrir que acaba de recoger de una despensa de comida yacen encima de sus cosas.

"Soy responsable de mis propias elecciones. Soy dueño de todas mis decisiones", dijo claramente antes de contar su historia.

Pleasants, de 52 años, es una de las 60.000 personas que viven en las calles del condado de Los Ángeles. La situación ha empeorado en los últimos años: entre 2018 y 2019, el número de personas sin hogar aumentó un 12% en el condado y un 16% en la ciudad, según el conteo de personas sin hogar del gran Los Ángeles.

A lo largo la zona del centro de la ciudad conocida como Skid Row, las tiendas de campaña se alinean en cuadras enteras y los campamentos en otros vecindarios han ido creciendo.



Mike Dickerson, organizador del grupo de defensa de personas sin hogar Ktown for All, dice que las historias de muchas personas que viven en las calles pueden sorprenderlo.



"Creo que mucha gente tiene la percepción de que el peligro acecha en los campamentos", dijo. "Y para mí y para otros voluntarios, lo que encontramos es personas que son personas como todos los demás, que han caído en tiempos difíciles, ya sea por sus propios problemas personales, porque su propietario los desalojó o porque el alquiler aumentó en una forma en que ya no podían pagar".

El camino a la indigencia

Pleasants creció en San Antonio, Texas, producto de una familia estable y amorosa, y fue alguien que siempre sobresalió en la escuela, según su hermano menor, Michael. Su madre era maestra, mientras que su padre hizo carrera en la Fuerza Aérea.



"Siempre fue un niño pequeño desarmando cosas y volviéndolas a armar", dijo Michael Pleasants, quien siguió los pasos de su hermano hacia Yale. "Era un niño genio".



"Él (Shawn) tocó el trombón y ganó varios premios cívicos en la ciudad".



Pleasants también superó una discapacidad física. Nació con un pie zambo y usó aparatos ortopédicos durante toda su infancia, dijo su hermano.

Su médico bromeaba con que nunca correría una maratón. De hecho, dijo su hermano, ha corrido varias y estaba en condiciones físicas ideales durante sus 20 años.



Pleasants fue un estudiante destacado de secundaria con ofertas de múltiples universidades, según su hermano.



Shawn eligió a Yale y dijo que recibió becas académicas, que cubrieron la mayor parte de su matrícula. CNN ha verificado que se graduó de la universidad.



Se especializó en Economía y, después de algunos años trabajando en Wall Street, incluido un trabajo en Morgan Stanley, llegó a California. Intentando cumplir un sueño de Hollywood, comenzó una compañía de fotografía y cine.



Fue a mediados de los 90, y cuando la industria del DVD pronto explotó, cuando su compañía se involucró en el mundo lucrativo de la industria del cine para adultos. Hicieron tanto dinero que Pleasants terminó comprando una casa grande en el vecindario de Silver Lake en Los Ángeles.



"Era una casa hermosa, algo que verías en MTV", dijo su hermano. Pero en medio de disputas con sus cofundadores, los ingresos se agotaron. "Para cuando todo se resolvió, ya no había negocio", dijo Shawn Pleasants.



Hace unos 10 años, casi al mismo tiempo, también perdió a su madre a causa del cáncer, y su muerte lo envió a una crisis emocional y física.



Pasó de vivir de un lugar a otro, eventualmente viviendo fuera de su automóvil antes de perder eso también, dijo su hermano.



Pleasants es gay y se considera casado con otro hombre sin hogar con el que ha estado durante 10 años, desde antes de que estuvieran en las calles.



Viven juntos en las calles, actuando como una especie de equipo. Han celebrado juicios en las mismas aceras de Koreatown durante seis años.



"En realidad estamos en medio de un movimiento", dijo, explicando que algunas de sus cosas están a pocas cuadras de distancia.

Rechazo al refugio

"Siempre están configurados con protocolos tan rígidos. Me iría del lugar inmediatamente", dijo.



Pleasants cree que un refugio restringiría su libertad y le preocupa que no pueda quedarse con todas sus cosas debido a la falta de espacio.



"Preferiría estar en un lugar donde aún pueda ir a la biblioteca y hacer las cosas que necesito hacer cuando necesito hacerlas".



Al igual que muchas de las personas sin hogar de la nación, las drogas, específicamente la metanfetamina, son parte de la vida de Pleasants.



Dijo que comenzó a consumir la droga antes de quedarse sin hogar, pero insiste en que no fue lo que lo llevó a las calles.



Su hermano dice que su camino hacia la adicción comenzó mientras se recuperaba de una lesión en la espalda antes de quedarse sin hogar. "Comenzó con analgésicos, y luego, cuando eran demasiado caros o no accesibles, se medicaba con otras cosas".



Shawn Pleasants dijo que toma metanfetaminas varias veces a la semana como un escape y para ayudarlo a mantenerse despierto por la noche.



"Cada vez que duermes, es cuando pierdes y cuando la gente viene y toma tus cosas", dijo. "Tengo el sueño pesado. Pierdo mucho".



Pleasants tiene una computadora portátil y un teléfono celular. El teléfono y su servicio son gratuitos bajo un programa de la era Obama. Pasa mucho tiempo en la biblioteca, accede a Internet y se mantiene al tanto de las noticias.



Se ha sostenido entendiendo el horario de dónde y cuándo recibir comidas gratuitas, utilizando su inteligencia natural para desarrollar un horario eficiente.



"Hay ciertas iglesias (que proporcionan comidas), ciertas despensas de alimentos: uno aprende esos horarios", explicó.



Cuando se le preguntó si Pleasants sufre de una enfermedad mental, su hermano dijo: "Creo que tiene depresión episódica. Puede pasar por períodos de depresión extrema en los que se automedica, pero luego puede pasar por períodos de ser igualmente optimista, resistente y enérgico".



La familia ha intentado repetidamente conseguirle ayuda, dijo su hermano. Hay una oferta permanente para que se mude con su padre de 86 años en San Antonio. A largo plazo, les gustaría verlo encontrar una opción asequible cerca de ellos, tal vez a través de un programa de asistencia gubernamental.



Pero Pleasants es desafiante.



"No estoy tratando de hacer caer a otro miembro de la familia", dijo. "Yo caí. Tengo que salir".



El hecho de que se graduara de una escuela de la Ivy League, fuera dueño de una casa y se ganara la vida, dijo, no debería sorprender.



Haciendo un gesto hacia un campamento cercano, dijo: "Encuentras músicos, hay un fotógrafo, hay todo tipo de personas".



Dickerson dice que para sacar a la gente de las calles, es necesario crear viviendas más asequibles.



"Creo que las personas señalan cosas como enfermedades mentales o abuso de drogas, que existen en esta población, pero no son el problema principal", dijo.



"La idea de obligar a las personas a ingresar a una instalación que probablemente esté ubicada en un área muy remota no es una solución. Eso no conectará a las personas con empleos, viviendas, servicios (como) salud mental y tratamiento de adicciones".



"Y lo que es más importante, colocar a miles de personas en un edificio gigante no les va a dar un hogar si no hay un lugar para que puedan vivir permanentemente que puedan pagar", agregó.



Pleasants dice que se necesitan desesperadamente medidas más prácticas, como baños.



"Necesitamos lugares para ducharnos, si no quieres que tengamos problemas de higiene", dijo. "Y para conseguir un trabajo, necesitamos ropa limpia. ¿Dónde plancho?".



Cuando se le preguntó cómo eventualmente lograría salir de esta vida, Pleasants expresó el tipo de confianza que originalmente lo hizo sobresalir.



"Voy a comenzar un pequeño negocio de nuevo", dijo, mostrando una sonrisa.