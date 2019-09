Luciana Salazar se sintió hostigada y lanzó una seria acusación contra el Gobierno de Macri

La modelo dijo que siempre se sintió atraída por temas políticos y de actualidad pero que recién comenzó a exponerlos públicamente en estos meses

Desde las PASO, Luciana Salazar está dando a conocer a través de sus redes sociales, e incluso a veces en su participación en el programa Bailando 2019, una serie de pronósticos y opiniones políticas que están teniendo fuertes repercuciones.

La modelo dijo que siempre se sintió atraída por estos temas pero que recién comenzó a exponerlos públicamente en estos meses.

En diálogo con el programa Intrusos, la participante del bailando fue muy dura con el presidente Mauricio Macri, sobre quien aseguró que debería investigarse si se usaron fondos públicos para pagarles a trolls que atacaran a aquellos usuarios que, como ella, discrepan con el Gobierno.

"Me gustaría que se investigue, si no sigue Mauricio (Macri), si hubo fondos para pagar a un trollcenter", aseguró. "Dicen que usan trolls para limitar la libre expresión -agregó-, es una barbaridad".

"A todos los que queremos opinar algo que no esté a favor del Gobierno, nos matan. Es un papelón que se destine plata cuando tenemos gente durmiendo en las calles", aseveró.



También señaló que estaba muy enojada con todos. "Me gustaría que los políticos dejaran de ver al país como un negocio y que realmente quieran que crezca. No puede ser que haya 40 por ciento de pobres, es una vergüenza. Y el 50 por ciento son chicos", advirtió.



"Argentina necesita un cambio. Nos están dejando un país no solo pobre sino también fundido, y encima endeudado ¿A dónde vamos a llegar?", sentenció.



Otro de los puntos que dejó en claro es que no utiliza Twitter "para operar ni sacar ningún beneficio", tal como dijo la diputada Amalia Granata.



"Me propusieron si quería lanzar un spot, pero hacerlo sería ponerme en campaña o ponerme del lado de un partido. Y yo no busco ningún cargo, ni ser política", aseveró, si bien no descartó la posibilidad de trabajar en un futuro cerca de la gente. "(Pero) hoy no estoy preparada, y se necesita, más allá de la buena predisposición y la honestidad, conocimiento, estar realmente preparado, y no es mi situación ahora. Me pondría a estudiar y saber más de leyes", advirtió.