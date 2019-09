Encontraron muerto al ex vicepresidente de Odebrecht, involucrado en la causa de corrupción

Fue uno de los principales delatores en el escándalo y primero en confesar sus delitos para conseguir beneficios ante la Justicia.

Henrique Valladares, ex vicepresidente de Odebrecht y uno de los principales delatores en la causa que investiga los sobornos entregados por la constructora brasileña en varios países, fue encontrado muerto en su departamento.



El cuerpo de Valladares fue hallado el martes en su departamento del barrio Leblon, en Río de Janeiro, pero la noticia no se difundió sino hasta el miércoles, aunque las autoridades no han podido determinar las causas de su muerte.

La Policía Civil del estado informó que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal, donde se lo sometió a una autopsia que no permitió establecer los motivos de su deceso, por lo que se registró como un fallecimiento provocado por "causa indeterminada".



Entre sus revelaciones se destaca el supuesto pago de una donación de u$s12,5 millones a la campaña del entonces senador Aécio Neves, aspirante a la presidencia que fue derrotado por Dilma Rousseff en 2014.

También acusó al ministro de Minas y Energía del gobierno de Rousseff, Edison Lobao, de recibir sobornos a cambio de favorecer a la empresa en contratos públicos en el área energética.

Asimismo, el ex vicepresidente admitió haber pagado coimas a grupos indígenas para evitar protestas contra la construcción de plantas eléctricas en la Amazonia y a sindicalistas para que no se manifiesten por motivos ambientales.

Valladares fue uno de los primeros en aceptar confesar sus delitos para conseguir beneficios ante la Justicia.

Su muerte se suma a la del expresidente peruano Alan García, quien se suicidó momentos antes de que la Policía de su país ingresara a su vivienda para detenerlo como sospechoso del caso Odebrecht.



Otra muerte relacionada a esta megacausa se dio en Colombia: el controlador de la Ruta del Sol II, Jorge Pizano, murió en su casa de un infarto y las autoridades hallaron una botella de agua saborizada que contenía cianuro. Pizano también había sido mencionado en la causa que investiga la vasta red de corrupción de la constructora brasileña.