Video: el dueño de Guaymallén, indignado con el precio de sus alfajores en Estados Unidos, le mandó un mensaje a Trump

Hugo Basilotta hizo unos chistes a través de las redes sociales sobre el costo en dólares del alfajor: "Esta noche me voy a ver a Donald"

Hugo Basilotta, el dueño de la fábrica de alfajores Guaymallén, se convirtió en este último tiempo, en un asiduo usuario de las redes sociales.

En esta oportunidad, varios de los mensajes del hombre que vende una de las golosinas más populares de Argentina se viralizaron en todos lados. Se trata de un video y una imagen en su cuenta de Twitter dirigidos especialmente al presidente de los Estados Unidos. Sí, es para Donald Trump.

Te puede interesar Prohíben la venta de galletitas con chips de chocolate tras el shock anafiláctico sufrido por un nene

"Hoy estoy muy mal. Pleno Rodeo Drive, Beverly Hills, todas las marcas: Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Entro a un kiosco y ¿qué me encuentro? Con el verde y con el blue: dos dólares el verde, dos dólares el blue: 130 pesos argentinos. Y en Argentina lo tenemos a 10 pesos. Los argentinos que están acá me están volviendo loco. Esta noche me voy a ver a Donald [Trump] para arreglar esta situación", dice Basilotta en un video desde Los Ángeles.

Estoy nervioso con el Verde y el Blue en Beverly Hills !! pic.twitter.com/3ZZn50nvVH — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) September 26, 2019

El otro, es un tuit que incluye una imagen que dice: "Qué te pasa Donald??? 2.69 Dólares el Triple??? (162 pesos argentinos), acá están a 20 pesitos!! . Tendré q ir a verlo de nuevo, pero ya hablaremos en OTROS TÉRMINOS...".

Te puede interesar En medio de la crisis, Victoria Donda impulsa homenaje a Iron Maiden en Diputados

Que te pasa Donald ??? 2.69 Dólares el Triple ??? ( 162 pesos argentinos ) , acá están a 20 pesitos !! . Tendré q ir a verlo de nuevo , pero ya hablaremos en OTROS TÉRMINOS .... pic.twitter.com/JrxwhTDd2G — N.Hugo Basilotta (@nhbasilotta) October 8, 2019

Por supuesto que se trata de una humorada del empresario, que quiso poner paños fríos en un momento tan difícil como el que se está pasando en el país con la crisis económica.

Tampoco son los únicos mensajes en los que Basilotta publica posteos ingeniosos.