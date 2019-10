Post debate: Mauricio Macri le contestó a Alberto Fernández: "Nuestros abuelos tienen celulares, tienen corazón"

El Presidente respondió a una de las críticas del candidato del Frente de Todos el domingo a la noche, que le dijo que "los abuelos no tienen celulares"

El presidente Mauricio Macri encabezó el domingo por la tarde una nueva marcha del "Sí, se puede" en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y respondió a una de las críticas que Alberto Fernández había realizado en el debate. "Nuestros abuelos tienen celulares, tienen corazón, tienen fuerza. Todo eso tienen nuestros abuelos", aseguró Macri.



Anoche, el candidato del Frente de Todos había señalado que "los abuelos no tienen celulares porque no pueden pagarlos" luego de que el Presidente hablara sobre la modernización del PAMI y la posibilidad de utilizar recetas médicas electrónicas.



En la misma línea, Macri insistió en cuestionar el autoritarismo del kirchnerismo. "Yo no les digo desde ningún atril qué es lo que tienen que pensar, qué es lo que los periodistas me tienen que preguntar, o lo que los jueces tienen que decidir. Yo los dejo vivir en libertad", afirmó.



Por otro lado, el Presidente admitió la "carga económica" que recayó sobre la clase media "desde abril del año pasado, cuando se combinaron la sequía y la pérdida de crédito para la región", lo que ocasionó que "el fin de mes" se haya "transformado para muchos en una pesadilla agobiante y angustiante".



Al igual que hizo en las anteriores presentaciones de la gira del "Sí, se puede", Macri interactuó con el público y destacó que los une "el deseo de cuidar la democracia, de querer vivir en libertad, de respetar al otro, la honestidad y el no a la impunidad". Ante cada concepto, la multitud presente contestó con gritando que "si".



También trazó un paralelismo con sus gestiones en Boca Juniors y la Ciudad de Buenos Aires. "En los primeros años mi amigo Ramón Díaz ganaba todos los campeonatos, pero después ganamos 17 seguidos. Lo mismo pasó en la ciudad", explicó.



Luego, prometió que es posible hacer lo mismo con la Argentina y recordó que cuatro años es muy poco tiempo para resolver todos los problemas que "arrastramos desde hace décadas".



En otra referencia a los planteos formulados durante su intervención en el debate de ayer, según consignó Infobae, el Presidente aseguró que se llegará a "consensos mínimos" sobre la economía "a partir del 10 de diciembre, saliendo de esta incertidumbre política que generaron los resultados de las PASO, que trajeron mucho miedo en el mundo entero porque el mundo no entiende que los argentinos podamos volver a atrás", advirtió.