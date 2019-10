Bolivia: Evo Morales no ganó en primera vuelta y habrá balotaje por primera vez en la historia

Morales obtenía 45,7% de los votos contra 37,8%. De ese modo, ambos candidatos deberán enfrentarse el 15 de diciembre próximo en balotaje





Morales obtenía 45,7% de los votos contra 37,8% de Mesa cuando se había completado 83% del escrutinio provisorio oficial. De ese modo, ambos deberán enfrentarse el 15 de diciembre próximo en balotaje. El presidente Evo Morales y su antecesor Carlos Mesa dirimirán en segunda vuelta cuál de los dos será el próximo mandatario de Bolivia, según los primeros resultados oficiales de las elecciones celebradas hoy, que transcurrieron con normalidad y sin incidentes significativos.